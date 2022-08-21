От "террора СБУ" до "жертвы ФСБ". Соцсети о смерти Дарьи Дугиной

Вечером 20 августа Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Платоновой (Дугиной), дочерью праворадикального философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. Платонова погибла.

Александр Дугин с дочерью участвовали в патриотическом фестивале "Традиция". Сам Дугин, по некоторым данным, собирался ехать в том же автомобиле, что и Дарья, но задержался и поехал на другой машине.

Российские "патриоты" сразу же обвинили во взрыве Украину.

Марк Лешкевич

У отца умирает дочь. Ставишь себя на его место, и не получается. Ещё не испытал счастья отцовства. Лишь одно в голове — найти ублюдков. Гугл подсказывает, где они: «Вулиця Банкова, 11, Київ, Украина, 01220».

Ярослав Белоусов

Украинцам под силу совершить теракт в любом российском городе – хоть в Москве, хоть в Петербурге, хоть во Владивостоке. Жертвой украинского терроризма может стать любая крупная общественная фигура – идеолог, телеведущий, политик, чиновник.

Антона Коробкова-Землянского теракт погрузил в мечты.

Кто бы ни стоял за убийством Дарьи Дугиной — Украина должна быть уничтожена.

Денис Пушилин

Мерзкие негодяи!

Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле.

Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!

Мария Захарова

Правоохранительные органы России занимаются расследованием гибели Дарьи Дугиной.

Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.

Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.

Ждём результатов расследования.

Захар Прилепин

…Даша вчера сама подходила несколько раз. Я поначалу ее даже не узнал. Хотя мы знакомы лет восемь. Да, вот эти вот восемь. Она сменила прическу, покрасила волосы, и была какой-то неизъяснимой удивительной красоты. Словно бы светилась вся. Переходила с площадки на другую площадку фестиваля, жадно слушая музыку, стихи, хоры…

Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали.

это террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира

Приехали, сидели и ждали, чтобы убить. Они так делают. Это давно легализованный метод. Цивилизованный мир, вся эта Европа, коллективная Анжелина Джоли, все эти наши письменники и песенники, все эти лукавые праведники - приучили киевскую власть, всю их элиту, весь их многомиллионный актив к мысли, что они - слабые, они ж дети, им всё можно, их же обижают. Приучили, говорю, не сейчас, а тогда, 8 лет назад.

«На, деточка, тебе гранату, иди и отнеси им смерть».

Леонид Слуцкий

Варварское убийство Дарьи Платоновой - это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона! Дело чести!

Автор книги "Путин. Его идеология" Алексей Чадаев не разменивается на украинцев и сразу обвиняет поляков.

Интересно, что никто из комментаторов не вспомнил весеннюю статью польского премьера Моравецкого в Гардиан, где он провозглашал задачу "уничтожить идеологию русского мира". А, между прочим, там всё довольно прямым текстом сказано.

Егор Холмогоров не хочет размениваться даже на поляков

Почему заказчиками покушения на убийство Дугина были англосаксы, возможно вместе с франкосуками? Потому что они отлично понимают значение интеллектуалов.

Дарья Митина тоже намекает на англосаксов.

теракт поразил не ложную цель, а изначально запланированную

Интересантов дашиной смерти уж точно в Киеве искать не следует (Даша, разумеется, занимала по текущим событиям вполне чёткую и внятную позицию, - как и 80% жителей России). Но украинская тема в кругу её интересов занимала даже не десятое место. А вот в спецслужбах одного островного государства дашина природная любознательность вполне могла быть отмечена. В общем, что-то мне подсказывает, что теракт поразил не ложную цель, а изначально запланированную. Будем следить за ходом расследования.

Руководитель Россотрудничества Евгений Александрович Примаков

Покушение на Александра Гельевича Дугина, убийство его дочки Дарьи является само по себе доказательством, что курировали это покушение люди из ЦРУ/Ми 6. Именно для них Дугин был «Мерлин Путина», «тайный и главный философ Путина» и так далее, вне зависимости от того, есть ли/нет ли у А.Г.Дугина доступа к Президенту. Это было всегда важной частью «западного», англосаксонского, если изволите, мифа. И если это понять, то картина станет полной. Именно этим предположением о политическом могуществе Дугина многое и объясняется. Не просто «диверсанты покусились на идеолога Русского мира и убили его дочь», а «операция иностранных спецслужб», по учебникам.

Максим Шевченко не хочет себя ограничивать англосаксами и указывает на широкий международный заговор.

Дугин много лет символизирует и интеллектуально проектирует радикальный антилиберализм и политическое антизападничество.

Нанесение удара именно по нему и его семье - демонстрация намерений со стороны либерального прозападного истеблишмента (единого для России, Украины и всего постсоветского пространства) не допустить «консервативной революции» и политической консолидации всех антилиберальных сил.

По мере развития общего кризиса, перспективы таковых становятся все более отчётливыми.

Но самую неожиданную версию выдвигает политолог Сергей Марков.

теракт против Дугина направлен против российско-турецких отношений

Дугин и Турция. Теракт против Дугиных имеет отношении к Турции.

1. Александр Дугин в течении многих лет активно продвигает идею союза Турции и России, двух великих евразийских держав.

2. Дугин в Турции считается важным политическим советником Путина.

3. Дугин и его идеи евразийства очень популярен в Турции, в том числе среди силовиков.

4. Во время попытки военного переворота против Эрдогана Дугин был в Стамбуле и поддержал Эрдогана. После этого он очень известен в Турции.(...)

8. Эрдоган лично знает Дугина.

9. Лидер партии Родина /Ватан Перинчек уже опубликовал заявление, что теракт против Дугина направлен против российско-турецких отношений.

Александр Рыклин

Ау, патриоты, вашу мать! А почему еще никто Навального не обвинил в покушении на Дугина?! Путину скоро понадобятся другие патриоты - вы вообще мышей перестали ловить!

Большинство противников Путина не верят в то, что покушение организовала СБУ. И говорят, что кто бы не заложил бомбу, главную вину за смерть Дугиной несут те, кто разжигал эту войну и, не в последнюю очередь, сам Дугин.

Владислав Иноземцев

Показательное событие. Разжигание ненависти приводит к плохому концу...

Юлия Ауг

В юности, ещё в Петербурге, на первых курсах театрального института, я часто ходила на лекции Дугина. Я увлекалась теософией и метафизикой. Читала Блаватскую, Рерихов, Гюрджиева и Штайнера, и ходила на лекции Дугина.

И меня все это очень увлекало. (...) Ужас в том, что я и подумать не могла тогда, в далеком 90-м, это все эти лекции, все это увлечение темными силами природы, оно в итоге приведёт к войне сегодня.

Мария Баронова

надо опять держаться подальше от дорогих машин

Ну что сказать. В детстве моя мама учила не подходить к дорогим машинам, и вообще как каким-либо машинам, потому что машины некоторых людей имеют свойство взрываться.

В последнее десятилетие в России насилие сместилось в сторону более невидимых отравлений, хотя и были Маркелов с Бабуровой, был и Немцов.

Но после начала «СВО» обычное, кровавое насилие опять выросло в полный рост и теракты — это то, чего стоило ожидать.

Так что надо опять держаться подальше от дорогих машин.

Правда, это никак не поможет, если целью подрыва или отравления будете лично вы.

Всё плохо и будет хуже.

Дмитрий Колезев

Жизнь приносит нам истории какие-то даже слишком литературные. Человек всеми силами приближал войну, на которой должны были гибнуть — и гибли, гибнут! — чужие дети. Но война пришла к человеку и убила его дочь. Сеявший большую бурю пожал еще и свой личный ветер. Теперь кадры с Дугиным, в отчаянии схватившимся за голову на подмосковной дороге возле горящего джипа, — один из главных символов этой войны.

Екатерина Барабаш

Никогда ничья смерть не вызывает у меня злорадства. Даже смерть дочери такого феерического подонка, как Дугин, девушки с папиными людоедскими взглядами. Но я всегда помню, что расплата порой подбирается с неожиданной стороны, и не надо думать, что наказание приходит только в виде судьи в мантии и тюремной камеры.

Очень многие вспоминают пост, который Дугин написал ровно год назад.

Некоторые прямо обвиняют российские власти. В их постах часто появляются слова "сакральная жертва".

Фёдор Крашенинников

красавица Дарья явно готовилась им на роль российской Ле Пен

По поводу того, что Дугин, мол, никто и звать никак и какая из него жертва (мне это пишут в твиттере). Плохо вы слушали Путина! В его теории «сакральной жертвы» таковой как раз и становится отыгранная и бесполезная для дела фигура, которую соратники и их кукловоды сами убивают, чтоб потом винить власть. Именно в таком духе он и комментировал убийства и покушения на убийства оппозиционеров: мол, да нам они вообще не опасны, они вообще никто, даже своим надоели, вон они их и тюкнули, чтоб вой поднять. Дугин - это именно такой случай: понятно, что его мутные теории никому не интересны в Кремле, а его влияние на массы равно нулю, зато как красиво можно было бы обставить его гибель и какую истерику устроить. Но погибла его дочь и сейчас будут плясать с бубнами вокруг ее могилы. Она конечно не ее отец, но уж как получилось - и сейчас еще и папашу подключат к пиару версии, что это враги России ни перед чем не останавливаются и потому смерть им всем вместе с детьми!

Борис Береза

Появилась новая проверенная информация о взрыве машины с дочерью Дугина.

Кто из "партии войны" в России стоит за этим убийством и кто будет следующим?

1. Машина Дугина находилась на небольшой служебной парковке под охраной, а не на общедоступной. Туда мог пройти лишь кто-то из "своих" или человек с удостоверением ФСБ, ФСО, ГРУ и тд.

2. Это доказывает, что покушение было именно на него, а его дочь просто была жертвой обстоятельств.

3. Дугин не водит машину, а его дочь выступила водителем. Но Дугин задержался и поехал чуть позже на другой машине. Они собирались вместе возвращаться с российского пропагандистского фестиваля "Традиция", на котором Дугин читал лекцию. Это слышали несколько человек.

4. Все вышеперечисленное говорит о том, что Дугин был целью, но случайность и рукожопость российских исполнителей не дала реализовываться задуманному.

[...]

во всей этой истории мне пока интересно два момента:

1. Кто из "партии войны" в России стоит за этим убийством и кто будет следующим?

2. Используют ли в РФ это убийство дочери Дугина для пропаганды, обвинив в этом украинские спецслужбы и попытаются ли сделать из Дугиной сакральную жертву, как в случае взорванными ФСБ домами на Каширке в Москве, которая оправдает новые преступления Кремля?

На второй вопрос я скорее всего отвечу да. А вот на первый у меня ответов нет. Пока нет.

Александр Плющев

Ключевая деталь, на которую стоит обратить внимание: Дугин собирался поехать на машине, которая вскоре взорвалась, но не поехал. Уверен, что сам он не знал о покушении, его просто кто-то задержал. Чем и спас. И что-то мне подсказывает, что спас неслучайно.

Другие, наоборот, считают, что убийство — признак слабости российской власти, допустившей теракт прямо под Москвой.

Леонид Волков

Одинцовский район — это даже круче, чем Крым, это очень больно для Путин и его любимой конторы

Одинцовский район, это уже самое подбрюшье путинизма — и тут, получается, орудуют украинские ли, натовские ли диверсионные группы с радиоуправляемыми бомбами? Хм… Признать такой теракт — серьезная проблема для ФСБ, которая и так не может ничего сделать с эпидемией неаккуратного курения в Крыму. Одинцовский район — это даже круче, чем Крым, это очень больно для Путин и его любимой конторы.

Андрей Кураев

Убит зародыш российской Марии Ле Пен.

Дарья Дугина горячо поддерживала специальную военную операцию на Украине, была знакома с военкорами и ополченцами Донбасса.

Дарья разделяла идеи своего отца и, кроме того, была близка к сторонникам правых европейских партий. Особенно, партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Дугина в совершенстве знала французский язык и часто выступала как эксперт по теме французской политики.

***

Сегодня нередко можно встретить мнение, что для Кремля опасней не либералы, а радикальные патриоты. Дугин с его каббалистикой не мог бы стать лидером народных симпатий. А вот красавица Дарья явно готовилась им на роль российской Ле Пен. Далее - многоточие...

Валерий Соловей

У Александра Дугина, автора печально знаменитого призыва «убивать украинцев», убита дочь. А мог погибнуть и сам Дугин.

Обойдусь без дешёвого морализаторства. Не уверен, что дело здесь в украинцах. Как они точно невиновны в гибели Егора Просвирнина и ряда героев «русской весны».

Алина Витухновская

РОДИНА ЗНАЕТ КОГО УБИВАТЬ

Смерть Дарьи Платоновой — это не про то, что "нельзя вглядываться в бездну". Это про то, что нельзя быть такими тупыми. Все, кто идеологически обслуживают российскую власть, являются такими же заложниками, как и рядовые граждане. Только их риски значительно выше.

Возможно, изначально речь шла об устранении самого Дугина, как имеющего лишние связи и контакты, проще говоря, как человека, который много знал. К тому же на данный момент как идеолог он был уже не нужен — он все сказал и стал повторяться.

И потом, ну вы же сами просили, Александр Гельевич: "Убивать! Убивать! Убивать!". А Родина лучше знает — кого.

Есть и другие версии.

Григорий Голосов

это государственная кампания по зачистке искренних, самых упоротых имперцев

Чего хотели люди, организовавшие убийство Дугиной? Кто это такие - мы не знаем, и, возможно, никогда не узнаем. Однако то, что хотели убить именно ее, а не папу Дугина, ясно из обстоятельств покушения. А о мотивах можно судить по достижениям. Их два. Во-первых, вызвать максимальный шум в западных СМИ, вот всю эту мутную волну про "дочь мозга Путина". Стараниями критиков "русского фашизма" и т.д. Дугин стал, как Остин Пауэрс, международным человеком-загадкой - притом, что в России у него нет ни личной известности, ни влияния. Вряд ли даже убийство крупного российского чиновника вызвало бы на западе шум сопоставимого масштаба. Во-вторых, сама Д. Дугина пользовалась широкой узнаваемостью в узком кругу тех граждан России, которые по-настоящему - не из-за лояльности Путину или полного отсутствия интереса к политике - разделяют цели уничтожения Украины, ищут соответствующую информацию и находят ее в тех самых СМИ, где подвизалась покойная. Эту аудиторию гибель Дугиной, которую они знают и любят, должна реально взвинтить. Вот и подумайте, кому на пользу достижение именно этих двух целей. Я воздержусь от догадок.

Иван Яковина

Совсем недавно Просвирина выбросили из окна. Теперь вот дочь Дугина взорвали (думаю, целились в него самого). Похоже, что это государственная кампания по зачистке искренних, самых упоротых имперцев, которые и правда верят в величие России через захват Украины.

Это свидетельствует о том, что:

- Во-первых, темная туча нависла над самыми вовлеченными в этот проект персонажами, обладающими некоторой автономностью - Гиркина можно вспомнить, Прилепина.

- Во-вторых, Кремль уже думает о вариантах отползти с Украины без грандиозной потери лица. Теоретически, лицо могут испортить именно эти "верующие", если поднимут вой "Измена!" (А они в случае ухода с Украины его обязательно поднимут). Если же их не будет, если тишина сохранится, то зомбоящик деловито, не меняя интонаций, всем расскажет, как ловко Путин остановил войну, "вернув наших пацанов с войны в самый выгодный для России момент".

Вот это "во-вторых" мне представляется довольно важным.

Андрей Еременко

Вот не верю, что к этому приложили руку наши. Даже если целились в «папочку». Если бы уделали какого-то замминистра обороны или хотя бы видного «силовика» – то может быть и то….

А вот, во что реально верю, так это в разборки между их кланами. Их «патриоты» хуже пауков в банке. И при этом постоянно демонстрируют готовность и желание убивать «предателей» (коими они считают часто «патриотов» с другого клана или с иным типом «патриотизма»). Не говоря уже о вечном противостоянии «башен кремля». А тут у них еще и кормовая база сокращается, да еще и виноватых в провале искать приходится. Вот разборки и обострились. Думаю, нам предстоит стать свидетелями еще многих подобных смертей.

Ну а то, что везде найдут визитку_сами_знаете_кого – так это без вариантов. Но к этому уже вообще нужно относиться как к шуму.

Александр Фельдман

Лет 120 назад, во время, допустим, какой-нибудь русско-японской войны я бы уверенно сказал — нет, это не японцы. Это какой-нибудь Савинков/Гершуни. Их марка.

Сбрасывать со счетов каких-нибудь анархо-коммунистов я бы не стал ни в коем случае. Украинцы на самом деле могут не слишком знать Дугина, но уж наши-то левацкие интеллектуалы его оооочень хорошо знают...

Некоторые "либералы" жалеют Дарью.

Андрей Зубов

Мои взгляды и философские, и политические диаметрально противоположны взглядам Дугина, но убийство - не метод в споре. На слово можно отвечать только словом. Или молчать, если не хочешь ввязываться в спор.

Когда-то, во время студенческой революции в Париже, арестовали Сартра за участие в беспорядках. Президент Де Голль велел его немедленно отпустить, сказав «Франция Вольтеров в тюрьму не сажает». В России надо поступать также.

Илья Шепелин

Естественно, меня спрашивают: а как можно дочку Дугина жалеть?? Она же такая же фашистка, как и ее папаша!

войне будет противопоставлен мир, а убийствам — жизнь.

Друзья, поясню. Надо ценить жизнь каждого человека, даже если человек нам и не нравится. Иначе чем Мы будем отличаться от Них — от этих безумных кремлёвских фашистов?

Именно ценность человеческой жизни эти уроды максимально обрушили за полгода с февраля, убивая в Украине, поливая города ракетами, обрекая миллионы судеб на бегство.

Но в конце концов войне будет противопоставлен мир, а убийствам — жизнь. Давайте помнить об этом, даже когда нас переполняет лютейшая злоба

Среди них и Ксения Собчак.

в ужасе от истории с дочерью Дугина… дети-то причем?((((

При чём тут дети Ксении решили объяснить очень многие: Дарья Дугина, как и её отец, активно участвовала в информационной войне против Украины.

Андрей Шипилов

Ну вот опять началось: "дети за родителей не отвечают, невинная жертва..."

Это я по поводу дочери Дугина...

По действующим всемирно признанным юридическим нормам дети, принявшие наследство родителей, отвечают по всем их долгам. В общем случае дети принявшие моральное наследство родителей, отвечают по их моральным долгам. Если бы дочка Дудина, отказавшись от папиного наследства и осудив папины взгляды, работала в совхозе дояркой или учительницей в средней школе, вот тогда бы она была невинной жертвой. А так, приняла наследство, отвечай наравне с папулей.

Денис Казанский

После убийства дочери Дугина Ксения Собчак задается вопросом "дети-то причем".

когда "Калибр" убил мать с грудной дочерью в Одессе, детей в Виннице, детей в Харькове, Собчак не вспоминала о детях

Дети действительно не причем. Сотни украинских детей которых вы убили - были не причем. Но когда "Калибр" убил мать с грудной дочерью в Одессе, детей в Виннице, детей в Харькове, Собчак не вспоминала о детях.

Вспомнила, когда убили 30-летнюю пропагандистку, которая разжигала войну и говорила, что украинцы не являются людьми.

Дмитрий Колезев

Дочь Дугина тоже была глубоко идеологизированным человеком, шла по стопам отца, была его помощницей, выступала публично, публиковалась на «Царьграде» и RT, также всячески одобряла действия российских войск в Украине. Она была человеком хорошо образованным, эрудированным, что позволяло ей красиво, со ссылками на Кьеркегора и Достоевского, объяснять, почему разрушать Мариуполь было правильно. Четыре западные страны внесли ее в свои санкционные списки.

Виктор Шендерович

Дарья Дугина погибла на войне с Украиной, которую изо всех сил благословляла и приближала сама

Прочитал новость: убита дочь философа Дугина. Подумал: как это ужасно, когда позор отцов оплачивается жизнями их детей.

Но потом ознакомился с воззрениями и речами погибшей и подумал совсем иное.

Дарья Дугина погибла на войне с Украиной, которую изо всех сил благословляла и приближала сама. Которую - при уже пролитых реках мирной крови - публично оправдывала! А значит, эта смерть, как это ни страшно звучит, абсолютно нормальна. Это, по-своему, естественная смерть для такого человека в таких обстоятельствах. На войне как на войне, - даже если хотели убить не ее, а Дугина-старшего.

Это убийство, как все насильственные смерти с 24 февраля 2022 года, благословил Путин, развязавший эту войну. Если бы не было Бучи и Мариуполя, никого в Украине не заинтересовала бы ни эта наследственная евразийка, ни ее отец: мало ли идеологических отморозков на белом свете, мало ли кто чего говорит?

Но война делает убийство врага делом желанным и законным, она легитимизирует этот способ диалога! Сеющий ветер пожинает бурю, и в этом смысле - разве произошло что-то из ряда вон выходящее?

Ах, мы (вы) думали, что бить артиллерией по вокзалу в Краматорске - это нормально, а взрывать машины в Одинцово - табу? Ну вот, вы ошибались, оказывается. Причем, замечу, речь пока даже не идет о симметрии: взорвали бы тогда не машину Дугина, а Одинцовский рынок.

Киев причастность к покушению отрицает, но это тоже - на войне как на войне... Впрочем, кто знает: может быть Дарью Дугину и впрямь убили свои, в провокационнных целях (как минимум, странно считать это невозможным, зная путинский инструментарий).

Я не знаю правды ("хуже всего дела с правдой обстоят во времена, когда все может быть правдой", - Лец, как всегда). В одном не сомневаюсь: эта смерть будет использована для нового витка ненависти к Украине и террора против последних российских либералов - тех, которые не хотели ни этой войны, ни человеческих жертв ни с какой стороны.

В этом тоже не будет ничего нового в рамках местных политтехнологий - после октября 93-го устроить зачистку Москвы от кавказцев, после Беслана отменить выборы губернаторов - это же нормально! Как же не использовать нынешний жирный случай для продвижения своей повестки? Посмотрите сегодняшнее Останкино, если не боитесь за психику...

Дна по-прежнему не видно. Война, намагниченная безумным Дугиным и развязанная циничным Путиным, рулит на несчастных евразийских просторах, валя и круша все вокруг по принципу домино.

Божена Рынска

А ведь полгода назад я предупреждала, что украинцы очень сильны в партизанщине. И я говорила, что партизанщина будет, и что партизанскую войну выиграть невозможно.

Вот девушка призывала к убийству украинцев, а дальше все логично. Ну если тебе нравится убивать других, так люби и саночки возить. Все логично.

Собчак в телеграмм спрашивает, причем тут дети. Ну, дети, которые призывают убивать украинцев, не такие уж и дети.

"Либералы" боятся, что теракт станет подводом для массовых репрессий.

Юлия Латынина

Я бы призывала не делать поспешных выводов о том, кто именно убил дочь Александра Дугина, - знакового маргинала, который очень много говорил, но ничего не решал.

Но я обращаю ваше внимание, что сразу после этого убийства "Незыгарь" назвал это убийство "сакральной жертвой", которая должна запустить "аутоиммунный процесс", то есть тотальные чистки от предателей и "пятой колонны" внутри России. А последний пост перед убийством в "Незыгаре" сообщает, что в связи с ухудшением обстановки на фронте фраза Путина "мы еще не начинали" теряет актуальность, и "придется начать".

Придется жить не так, как будто войны нет, а перевести всю политику на военные рельсы тоталитаризма и террора, разумеется, для "противостояния Западу".

боюсь, что за этим бессмысленным убийством последует тотальный террор

Этот пост упрекает Путина в том, что тот пытается править так, как будто войны нет, и написан с позиции гиркинско-имперского крыла силовиков, которые требуют всеобщей мобилизации и тоталитаризма, с или без Путина. Разборки в Кремле в связи с поражением начались, партия, еще более отмороженная, чем Путин, стремится к власти, и как-то так вдруг одновременно случается вот это знаковое убийство.

Еще раз: я не знаю, кто убил дочь Дугина, но я боюсь, что за этим бессмысленным убийством последует тотальный террор, как за стрельбой Фанни Каплан по Ленину или убийством Кирова.

Леонид Волков

Мало сомнений в том, что этот взрыв будет использован для легитимации новой волны террора, в том числе — в отношении родственников тех, кто Путину неугоден. Ночной взрыв подводит под это прекрасную «теоретическую базу», да сам же Дугин ее и подведет.

Павел Каныгин

Проглядывая соцсети Дугина, замечаешь, как много в них было дочери. Очевидно, что ее он сильно любил. И записи с ее фотографиями у него сочетались с призывами к насилию, уничтожению Украины, российских либералов и так далее.

режим может воспользоваться этим убийством и вывести репрессии на новый уровень

Трудно поверить, что Дугин лишён сопереживания, и оттого его избирательное человеконенавистничество становится ещё более непростительным.

Но вот во что верится - режим может воспользоваться этим убийством и вывести репрессии на новый уровень.

Ко всему прочему нужно ещё добавить тот факт, что убита дочь. Специально ли, случайно - наверное, не так важно. Важно, что в путинской системе координат дети всегда должны были оставаться за рамками разборок и мести, а здесь эта черта пройдена.

С другой стороны, как мы знаем, срать они хотели на любых детей, даже близких по духу бородатых идеологов, главное - не своих. Но повод тем не менее есть.

Игорь Эйдман

Похоже на провокацию, чтобы получить предлог для усиления путинского террора, как внутри страны, так и против украинских лидеров. Старый паяц Дугин, много о себе возомнивший и пытавшийся лезть в распил большого государственного бабла, и его дочь должны были быть принесены в жертву.

Кому ещё нужно было взрывать эту семейную труппу злых клоунов?

Алиса Зюс

Прочитала несколько злорадных постов на смерть Дарьи Дугиной.

Друзья мои, если вы не понимаете, какую волну политического террора открывает эта смерть и сколько невинных в этой волне погибнет, мне страшно за всех нас.

Российские пропагандисты действительно уже призывают к закручиванию гаек и мести внутренним врагам.

Влад Лобаев

Смерть Дарьи Дугиной в столице России от взрыва в заминированном авто, случившаяся на глазах у ее отца, показала только одно. А именно, что вся выстроенная за годы и годы система "безопасности" и "цифрового контроля" не стоит на деле НИ-ЧЕ-ГО.

Совершенно ничего, если речь идет о необходимости противостоять идейным отморозкам-профи, подготовленным не полоумными бармалеями из пещер, а другим государством, которое не жалеет на это денег и тщательно изучает возможности по обходу имеющейся защиты.

Маргарита Симоньян

Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты, должны быть арестованы.

Время выносить мусор.

Иван Жданов

Симоньян знает, что Путин готовит какую-то гадость

Когда Симоньян пишет «доколе», «когда уже» — это всё наигранно. Она из всей братии пропагандонов самая информированная. Она никогда не будет критиковать своих начальников и кормильцев даже в такой самой лёгкой форме.

Она знала, что вторжение начнется. Она и сейчас знает, что Путин готовит какую-то гадость.

Чтобы потом сказать «ах вы родные мои, знала, что не подведете».

Дешёвая игра с эмоциями зомби. Вы хоть не ведитесь. И какую-то гадость точно стоит ожидать.

Но не все боятся репрессий. Есть и те, кто считает, что это начало конца путинского режима.

Леонид Невзлин

Есть мир нормальных людей. В нем действуют простые и понятные истины: война – это преступление против человечества, свобода лучше, чем несвобода, человеческая жизнь – бесценна. В нем родители любят детей и заботятся об их будущем. И есть «русский мир». В нем все вывернуто наизнанку, а потом перекручено и разорвано. В нем война воспринимается как необходимость и благо. В нем требуют больше убийств. В нем родители определяют своим детям путь жертв ради своих идей.

Вот семья с новенькой белой «Ладой». Они купили ее на деньги, выплаченные за убитого сына, который поехал воевать в Украину. Белая «Лада» – символ идеи этой части русского мира. Где существование серо и уныло и смерть на войне становится смыслом жизни. Родители отправляют детей на смерть – за деньги, за Путина, за то, чтобы не дать соседней стране жить по своему выбору. Они не смогли дать им другого будущего.

«Русский мир» беспощаден, он требует бесконечных жертв и пожирает всех

Вот российский сенатор, который отрекается от собственной дочери, потому что она не поддерживает «спецоперацию». Это тоже обитатель «русского мира», довольно типичный. Он предает своего ребенка, чтобы не запятнать карьеру. В этом отсеке «русского мира» деньги и власть превыше всего.

Вот главный идеолог этого самого «русского мира» Александр Дугин. «Кирилл и Мефодий фашизма», интеллектуал, призывавший к войне, фанатик построения евразийской империи любой ценой. Ценой оказалась жизнь его дочери. Педагогика созерцания трупа является важнейшей частью духовного созревания личности, утверждал Дугин. Стоит ли сочувствовать тому, кто получил столь страшную возможность для духовного развития? Все-таки да. Как отцу, потерявшему дочь. Все идеи рассыпаются в прах, когда смерть приходит в собственный дом. Но это тоже был выбор родителя – именно такое будущее. Когда он из ребенка растил солдата русского мира, готовил бойца идеологического фронта, погружая в поток своих идей, ценностей и верований.

«Русский мир» беспощаден, он требует бесконечных жертв и пожирает всех, включая собственных обитателей. Он лишает будущего, он не привносит в действительность ничего, кроме смерти.

Оппозиционер Илья Пономарев заявил, что за взрывом автомобиля Дарьи Дугиной стоит партизанская группировка "Национальная Республиканская Армия". Манифест группировки опубликован на телеграм-канале "Роспартизан".