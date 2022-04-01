Минобрнауки потребовал от вузов перенести видео с YouTube

Министерство науки и высшего образования России требует от вузов страны, находящихся под его ведомством, до 4 апреля перенести свои видео с YouTube на российские платформы Rutube или "ВКонтакте". Об этом сообщает красноярское издание Ngs24.ru со ссылкой на копию письма от ведомства, которое датировано 30 марта.

Информацию о письме подтвердили в Сибирском федеральном университете и Красноярском педагогическом университете. Красноярский аграрный университет получили аналогичное письмо от Министерства сельского хозяйства, которому подчиняется.