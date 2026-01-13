Отбывающего пожизненный срок Арашукова приговорили ещё к 10 годам

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, осуждённый на пожизненное заключение, во вторник был приговорён к 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 миллионов рублей по новому уголовному делу - о даче взятки сотруднику колонии особого режима "Чёрный дельфин", где он отбывает наказание. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Трубникова. Прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, поддержанной судом, Арашуков через адвоката даче взятки в размере не менее трёх миллионов рублей за создание для себя "привилегированных условий содержания" в исправительной колонии особого режима "Чёрный дельфин" в Оренбургской области.

По версии следствия, Арашуков через адвоката предложил сотруднику ФСИН 3 миллиона рублей "за организацию привилегированных условий содержания". В частности, ему повысили лимиты на телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, а также предоставили право выбора места и вида работ на территории колонии (он выбрал сувенирный цех) и выбора соседа по камере (утверждалось, что это Башир Хамхоев, осуждённый как пособник Магомеда Евлоева, совершившего в 2011 году теракт в московском аэропорту Домодедово). По данным Следственного комитета, сотрудник ФСИН сообщил в правоохранительные органы о взятке со стороны Арашукова, после чего "факт дачи взятки был задокументирован в ходе оперативно-разыскных мероприятий".

Сам Арашуков обвинение в передаче взятки называл "провокацией" и не признал свою вину, сославшись на "большое давление" со стороны сотрудников колонии, пишет "Медиазона".

Рауф Арашуков был задержан в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. В 2022 году бывший сенатор от Карачаево-Черкесии и его отец Рауль Арашуков были осуждены на пожизненное лишение свободы по делу о заказных убийствах, создании преступного сообщества и хищениях газа. Оба не признали вину. Рауф Арашуков находится в оренбургской колонии "Чёрный дельфин" с 2023 года.

Кавказ.Реалии обращал внимание на то, что за неделю до сообщения о новом уголовном деле, в октябре 2024 года, Рауф Арашуков через инстаграм извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым "за все ошибки" и попросил помочь ему и его семье в "сложившейся ситуации". Публичной реакции Кадырова не было. По словам адвокатов, Арашуков также пытался подписать контракт с Минобороны для отправки на войну в Украине, однако не получил согласия на это.