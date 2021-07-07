Отбывший срок за взятку экс-начальник СК стал адвокатом Фургала

Интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет представлять новый адвокат — бывший глава главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Довгий, осужденный в 2009 году по обвинениям во взятке и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в инстаграме сын бывшего губернатора Антон Фургал.

Довгий вступил в уголовное дело 5 июля, когда Сергею Фургалу продлили срок ареста до октября. По словам защитника, в ближайшее время он начнёт изучать материалы дела.

Дмитрий Довгий в 2007–2008 годах был руководителем главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ. В июне 2009 года Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима по обвинениям во взятке и превышении должностных полномочий. Он отказался признать себя виновным. Помимо этого его лишили звания советника юстиции и запретили занимать государственные должности в течение трех лет. В 2015 году Дмитрий Довгий вышел на свободу по УДО.

СМИ называют Довгия "самым высокопоставленным из осужденных силовиков путинской эпохи". Он пытался вступить в дело Фургала с конца 2020 года.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14-16-летней давности. Он вину не признаёт и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".

В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.