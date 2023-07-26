Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Атлас Мира
Подписаться
Атлас Мира

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox YouTube Подписаться

Отцы и дети, жены и внуки

Отцы и дети, жены и внуки
Embed
Отцы и дети, жены и внуки

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Передать власть любимому сыну, обожаемой жене или проверенному младшему брату. Расстрелять дядю и занять его место во главе государства… Во многих десятках стран у власти десятилетиями находятся члены одной и той же семьи. Причем речь идет не только о монархиях. Как правят эти семейные кланы?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG