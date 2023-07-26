Передать власть любимому сыну, обожаемой жене или проверенному младшему брату. Расстрелять дядю и занять его место во главе государства… Во многих десятках стран у власти десятилетиями находятся члены одной и той же семьи. Причем речь идет не только о монархиях. Как правят эти семейные кланы?