Отцы и дети, жены и внуки
Передать власть любимому сыну, обожаемой жене или проверенному младшему брату. Расстрелять дядю и занять его место во главе государства… Во многих десятках стран у власти десятилетиями находятся члены одной и той же семьи. Причем речь идет не только о монархиях. Как правят эти семейные кланы?
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