Отдел переводчиков ЕС объявил о новом пилотном проекте с участием AI

Европейская комиссия, заинтересованная в повышении скорости работы переводчиков, открыла пилотный проект быстрого машинного перевода, исключив надзор со стороны человека. Впервые быстрые переводы срочных пресс-релизов ЕС будут выполнять специально запрограммированные машины.

Как сообщает издание Politico, нововведение рассчитано, во-первых, на помощь журналистам, которым не понадобится долго ждать переведенного текста. Во вторых, новая технология позволит использовать большее число языков, которыми пользуются потребители документов Евросоюза.

Таким образом, повышается автоматизация работы департамента переводов Европейской комиссии. Этот департамент - один из самых крупных в многоязычном аппарате управления Европейским Союзом.

Машинный перевод был введен в ЕС несколько десятилетий назад, чтобы улучшить обработку растущего потока информации и законодательных актов. Это же позволило сократить количество нанимаемых на работу переводчиков. Получилось, что отдел переводов в интересах Европейской комиссии сократился на 17 процентов в сравнении с предыдущим десятилетием, а объем работы увеличился от примерно 2 миллионов страниц в 2013 году до 2,5 миллионов в 2022-м. Это официальные данные ЕС.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объявил в начале этой недели, что новый пилотный проект позволит немедленно публиковать автоматически произведённые переводы с примечанием, что "классическая версия, сделанная переводчиком-человеком, находится в работе".

"Мы продолжим обеспечивать потребителей профессиональным человеческим переводом наших материалов для прессы. Такие переводы, по мере готовности, можно будет без всяких оговорок немедленно выпускать как окончательный официальный перевод", пояснил Мамер.

Новая система обеспечит немедленный доступ журналистов к пресс-релизам Еврокомиссии на всех 24-х официальных языках ЕС. Конечная цель проекта - сделать материалы Евросоюза ещё более доступными и своевременно дошедшими до общественности каждого из государств Европейского Союза.

Согласно ныне действующей технологии, штатные переводчики и контракторы переводит релизы только на французский, английский, немецкий, а также другие языки, с учетом потребностей участников обсуждения.

Профессиональные переводчики настаивают, что сотрудники отдела, работа которого обеспечивает делопроизводство в самом Евросоюзе, должны оставаться на важных позициях, чтобы замечать проскочившие в тексте неточности или ошибки. Такие специалисты будут гарантировать высокое качество перевода и адаптацию машинного перевода к специфическому рабочему жаргону Евросоюза.