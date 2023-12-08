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Отделение "АдГ" в Саксонии признано правоэкстремистским

Бьёрн Хёке на фоне логотипа АдГ
Бьёрн Хёке на фоне логотипа АдГ

Ведомство по охране конституции германской федеральной земли Саксония признало местное отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) "однозначно правоэкстремистским".

Глава Ведомства по охране конституции Дирк-Мартин Кристиан заявил в Дрездене, что "многократная юридическая проверка" выявила антиконституционные цели земельного объединения АдГ. "Больше не существует сомнения в правоэкстремистском направлении АдГ Саксонии", – заявил Кристиан.

Ведомство по охране конституции два года наблюдало за саксонским отделением АдГ. С февраля 2021 года оно квалицировалось как "подозрительный случай". За это время были проанализированы многочисленные высказывания и политические требования, особенно высокопоставленных функционеров и депутатов ландтага, а также локальных политиков.

Позиция и устремления земельного объединения направлены против основных принципов свободного демократического устройства, к примеру, гарантированного конституцией принципа уважения достоинства человека в применении к мигрантам, считает ведомство. По его оценке, отделение партии отстаивает "типичные народно-националистические позиции". Кроме того, земельное объединение АдГ выказывает антисемитские и конспирологические устремления, которые выявлены также у движения "рейхсбюргеров".

Правый экстремист Бьёрн Хёке, который был лидером "солидарно-патриотического крыла" партии, накладывает отпечаток на всё саксонское отделение, подчеркнул Кристиан. Хёке был и остается его главным идеологом, а правоэкстремистские высказывания ведущих политиков "Альтернативы для Германии" в Саксонии не осуждаются членами партийного объединения.

Ранее правоэкстремистскими были признаны отделения АдГ в Тюрингии и Саксонии-Ангальте. В апреле 2023 года такую оценку получила молодежная организация саксонского земельного объединения.

1 сентября 2024 года в Саксонии пройдут выборы в местный парламент. Опросы населения показывают, что 35% избирателей этой федеральной земли проголосовали бы за АдГ, если бы выборы проводились сейчас. Эксперты, с которыми побеседовало Радио Свобода, не считают, что признание саксонского отделения партии правоэкстремистским приведёт к значительному снижению её популярности. Во-первых, граждане поддерживают её именно за подобный политический ракурс. Во-вторых, внутрипартийные дебаты по поводу ультраправого крена больше не ведутся, поскольку все "инакомыслящие" уже покинули АдГ. В-третьих, признание одного отделения правоэкстремистским не приведёт к запрету всей партии на территории Германии.

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