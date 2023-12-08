Отделение "АдГ" в Саксонии признано правоэкстремистским

Ведомство по охране конституции германской федеральной земли Саксония признало местное отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) "однозначно правоэкстремистским".

Глава Ведомства по охране конституции Дирк-Мартин Кристиан заявил в Дрездене, что "многократная юридическая проверка" выявила антиконституционные цели земельного объединения АдГ. "Больше не существует сомнения в правоэкстремистском направлении АдГ Саксонии", – заявил Кристиан.

Ведомство по охране конституции два года наблюдало за саксонским отделением АдГ. С февраля 2021 года оно квалицировалось как "подозрительный случай". За это время были проанализированы многочисленные высказывания и политические требования, особенно высокопоставленных функционеров и депутатов ландтага, а также локальных политиков.

Позиция и устремления земельного объединения направлены против основных принципов свободного демократического устройства, к примеру, гарантированного конституцией принципа уважения достоинства человека в применении к мигрантам, считает ведомство. По его оценке, отделение партии отстаивает "типичные народно-националистические позиции". Кроме того, земельное объединение АдГ выказывает антисемитские и конспирологические устремления, которые выявлены также у движения "рейхсбюргеров".

Правый экстремист Бьёрн Хёке, который был лидером "солидарно-патриотического крыла" партии, накладывает отпечаток на всё саксонское отделение, подчеркнул Кристиан. Хёке был и остается его главным идеологом, а правоэкстремистские высказывания ведущих политиков "Альтернативы для Германии" в Саксонии не осуждаются членами партийного объединения.

Ранее правоэкстремистскими были признаны отделения АдГ в Тюрингии и Саксонии-Ангальте. В апреле 2023 года такую оценку получила молодежная организация саксонского земельного объединения.

1 сентября 2024 года в Саксонии пройдут выборы в местный парламент. Опросы населения показывают, что 35% избирателей этой федеральной земли проголосовали бы за АдГ, если бы выборы проводились сейчас. Эксперты, с которыми побеседовало Радио Свобода, не считают, что признание саксонского отделения партии правоэкстремистским приведёт к значительному снижению её популярности. Во-первых, граждане поддерживают её именно за подобный политический ракурс. Во-вторых, внутрипартийные дебаты по поводу ультраправого крена больше не ведутся, поскольку все "инакомыслящие" уже покинули АдГ. В-третьих, признание одного отделения правоэкстремистским не приведёт к запрету всей партии на территории Германии.