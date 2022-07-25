Отец осуждённой в Беларуси россиянки Сапеги выплатил за неё штраф в 4 млн

Отец осуждённой в Беларуси россиянки Софьи Сапеги оплатил возложенный на неё штраф, который препятствовал её возможной экстрадиции в Россию или президентскому помилованию. Сумма штрафа - 175 тысяч белорусских рублей, что составляет около 4 миллионов российских рублей.

Ранее Андрей Сапега, проживающий во Владивостоке, обращался к действующему главе Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь. С подобной просьбой обращалась также и сама Софья Сапега.

Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Сапегу возможно передать России и что ему её "жалко".

24-летняя гражданка России Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе со своим бойфрендом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске благодаря ложному сообщению об угрозе минирования на борту.

Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. По версии следствия, она модерировала телеграм-канал, на котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур, участвовавших в репрессиях против оппозиции.

Сейчас Сапега находится в женской колонии в Гомеле. По словам её адвоката, девушке не дают ни свиданий с родными, ни телефонных звонков.