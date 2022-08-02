Отец "пропавшего" на крейсере "Москва" получил свидетельство о смерти сына

Отец Егора Шкребеца, 20-летнего моряка с затонувшего крейсера "Москва", больше трёх месяцев считавшегося пропавшим без вести, получил свидетельство о смерти сына. Документ Дмитрий Шкребец выложил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Датой смерти сына в нём указан день, когда затонул крейсер - 13 апреля.

"Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный генеральным штабом участником боевых действий - погиб. Теперь и документально", - написал Дмитрий Шкребец.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привел к детонации боеприпасов.

Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Родственники матросов заявляют о не менее чем 40 погибших. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих близких.