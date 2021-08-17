"Отец судоку" Маки Кадзи умер в Японии в возрасте 69 лет

"Отец судоку", бывший руководитель издательства Nikoli Маки Кадзи умер в Японии в возрасте 69 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Маки Кадзи родился в Саппоро в 1951 году. После школы он поступил в университет, но позднее бросил учиться и стал работать в полиграфии. В 1980 году вместе с друзьями детства Маки Кадзи основал издательство Puzzle Communication Nikoli.

Числовую головоломку судоку японское издательство позаимствовало в американском журнале. В начале 1980-х годов компания Nikoli стала публиковать головоломки в своём журнале. Это принесло компании известность.

Судоку приобрела популярность в начале 2000-х годов, после публикации головоломок в британских газетах.

Прародителем судоку называют "Латинский квадрат", придуманный в XVII веке швейцарским математиком Леонардом Эйлером.