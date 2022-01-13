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Отказ возбудить дело в связи со смерью Тесака признан незаконным

Максим Марцинкевич в суде, архивное фото 

Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти в СИЗО Челябинска националиста Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак.

Материалы, которые касаются гибели Марцинкевича, возвращены в Челябинский областной суд для нового рассмотрения.

Тело Тесака было обнаружено утром 16 сентября прошлого года в одиночной камере следственного изолятора №3 по Челябинской области. По версии Следственного комитета, националист совершил самоубийство, сначала порезав себе вены, а затем повесившись. В качестве причин суицида в СК назвали признание Тесака "в доверительной беседе со следователем" в нескольких убийствах на национальной почве, совершённых им в середине нулевых годов. Марцинкевичу грозил пожизненный срок.

Близкие Тесака считают, что он был убит, а признательные показания давал под пытками, следы которых на теле погибшего подтвердила независимая экспертиза. Адвокаты Марцинкевича несколько раз требовали возбудить уголовное дело в связи с насильственной, как они предполагают, смертью подзащитного.

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