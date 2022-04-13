Российского военнослужащего уволили после того, как он отказался от командировки на войну в Украине. В его учётно-послужной карточке был поставлен штамп "Склонен к предательству, лжи и обману; Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Об этом сообщил в телеграме адвокат Максим Гребенюк.

Имя уволенного не называется. Согласно опубликованному Гребенюком документу, военный служит рядовым в 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, его специальность – механик-водитель БМП-2. Штамп в карточку подписан начальником отделения кадров бригады капитаном Кириллом Жаровым.

По словам Гребенюка, уволенный рассказал ему, что перед направлением в Украину он 7 месяцев был в командировке в Сирии, после чего ему положен реабилитационный отпуск. Однако ему не дали отдыха, а попытались отправить на войну.

Согласно учётной карточке, рядовой уволен с 13 мая. Гребенюк сообщил, что планирует обжаловать увольнение через суд и добиться аннулирования записи в карточке. Штамп "склонен к предательству" не предусмотрен законами и приказами.