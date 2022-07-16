Отказавшийся воевать десантник из Бурятии мог попасть в СИЗО в "ЛНР"

Военнослужащего из Бурятии Илью Каминского после отказа воевать в Украине могли отправить в СИЗО-1 в Луганске. Обращение его матери Оксаны Плюсниной опубликовала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.
По словам Плюсниной, ее сын находится в Украине с начала войны и служит в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. 28 апреля Каминский написал рапорт "по семейным обстоятельствам", так как у него родился ребенок. После этого он еще несколько раз писал рапорты, последний 11 июля был "об отказе от боевых действий". Начальство их не рассмотрело, говорит Плюснина.
По словам матери, воевать отказалось "очень много бойцов", у которых ранее забрали документы под предлогом того, "что они могут попасть в плен".
"В данный момент всех бойцов, которые написали отказ от военных действий, разделили по группам на 8-10 человек и отправляют в СИЗО-1 Луганска. Я не знаю, где находится мой сын и куда его увезут. У них забрали телефоны", – рассказала Плюснина, добавив, что военнослужащих склоняют к отказу от рапортов, и чтобы они подписали новое согласие на участие в войне.
- 12 июля "Свободная Бурятия" сообщила, что около 150 военнослужащих-контрактников из Бурятии, воевавших в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой. Отмечалось, что перед увольнением военных несколько дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел.
- В конце июня в Бурятии жены военных записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужей домой. Военные с января отправились на "учения" и все время находились в Украине. По их словам, военные 4 месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют простудой. В записи обращения участвовали жены военных из пятой танковой Тацинской бригады. На данный момент известно минимум о 30 погибших военных из этой бригады.
- Бурятия лидирует по числу потерь среди военных в войне с Украиной. По последним данным, на войне погибло 159 уроженцев республики.
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