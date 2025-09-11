Открыт аэропорт Краснодара. Он был закрыт с 24 февраля 2022 года

Росавиация в четверг сообщила о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрт с началом российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

В сообщении говорится, что аэропорт начал работу с утра 11 сентября. При этом первый рейс из Москвы, как ожидается, прибудет в Краснодар 17 сентября. "Открытие аэропорта Краснодар не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Чёрного морей", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" сообщили, что с конца сентября компания возобновит международные полеты из Краснодара, рейсы будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.

24 февраля 2022 года были закрыты аэропорты в ряде российских регионов, граничащих с Украиной, в аннексированном Крыму, а также на юге России, в том числе в Краснодаре (при этом аэропорт Сочи остался открытым). Первоначально было объявлено об их закрытии на ограниченный срок, который постоянно продлевался - пока его не сделали неограниченным.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025 года — Геленджика. При этом Краснодарский край регулярно подвергается налётам украинских беспилотников. Беспилотники, впрочем, наносят удары и по расположенным гораздо дальше от Украины российским регионам. Из-за угрозы беспилотников, в особенно в последние месяцы, нередко приостанавливали работу аэропортов Москвы, Петербурга и других городов, что приводило к сбоям в расписании. Об ударах по гражданским аэропортам при этом ни разу не сообщалось.

Ряд аэропортов, в том числе в Ростове и Симферополе, остаются закрытыми.