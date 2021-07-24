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Откуда миллиарды у спикера Володина? | Грани времени с Мумином Шакировым

Откуда миллиарды у спикера Володина? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Откуда миллиарды у спикера Володина? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Миллиарды спикера Володина, позолоченные унитазы «гаишника» Сафонова и антирекорды по смертности • Кремль продолжает зачищать информационное поле: Insider и пятеро журналистов пополнили список иностранных агентов • Олимпиада без зрителей, но с императором. Россия без гимна и флага, но с Чайковским

• Блеск, шик и нищета путинской России в эпоху пандемии: миллиарды спикера Володина, позолоченные унитазы «гаишника» Сафонова и антирекорды по смертности от ковида
• Кремль продолжает зачищать информационное пространство накануне выборов в Государственную Думу. Издание Insider и пятеро российских журналистов пополнили список иностранных агентов по версии министерства юстиции РФ
• Олимпиада в Токио без зрителей, но с императором. Россия без гимна и национального флага, но с музыкой Чайковского

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом, научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым, журналистом Центра «Досье» Сергеем Каневым, с руководителем Центра защиты прав СМИ (признан Минюстом иностранным агентом) Галиной Араповой и публицистом из Токио Чингизом Тугутовым.

Репортажи Ивана Воронина, Артема Радыгина и Алены Вершининой.
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