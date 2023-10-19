Отмена "визарана" в Кыргызстане распространяется и на россиян

Министерство иностранных дел Кыргызстана в четверг подтвердило, что ужесточение правил безвизового пребывания иностранных граждан на территории страны распространяется и на граждан России, как и других стран, входящих в Евразийский экономический союз. Об этом говорится в специальном разъяснении. Оно опубликовано в связи с публикациями ряда СМИ, в которых говорилось, что новые положения, о которых было объявлено 17 октября, на россиян не распространяется.

Согласно изменениям, которые ранее утвердил кабинет министров Кыргызстана, отменяется практика так называемого визарана, позволявшая иностранцам, у которых истекал максимально допустимый срок пребывания без визы - 90 дней - выехать из страны и сразу же вернуться обратно, после чего отсчёт 90-дневного срока начинался заново.

Теперь же сроки безвизового пребывания в Кыргызстане будут исчисляться по принципу 90 дней в течение 180 дней - то есть из каждых полугода в стране можно будет проводить только три месяца. Общий срок пребывания в стране таким образом не сможет превысить полугода в течение года, а визаран станет невозможным. Такая же практика введена например в странах Шенгенской зоны по отношению к гражданам стран, имеющим право безвизового въезда.

Если иностранец захочет жить в Кыргызстане дольше обозначенного срока, он должен подать документы на получение вида на жительство.

В МИД Кыргызстана подчеркнули, что "новые изменения отражают стремление кабмина к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны".

26 января "визаран" отменил соседний Казахстан.

Как отмечает Радио Азаттык, Кыргызстан находится в числе стран, которые стали местом транзита или назначения для россиян, уехавших из России после начала войны 24 февраля прошлого года или так называемой частичной мобилизации в сентябре того же года. До последнего времени россияне могли оставаться в Кыргызстане и обновляли сроки пребывания, выезжая за границу и сразу же въезжая обратно.