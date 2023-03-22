Отменён ещё один мастер-класс Ирины Хакамады, теперь - в Иркутске 

Мастер-класс Ирины Хакамады о "приручении энергетических потоков", который должен был состояться в Иркутске 28 марта, отменён после звонка депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Александра Якубовского.

Якубовский сообщил, что провёл переговоры с собственниками иркутского "Сибэкспоцентра", в здании которого и было запланировано выступление, передав им "обращения родственников мобилизованных парней", возмущённых "хамскими высказываниями Хакамады".

"Надеюсь, у других арендодателей в Иркутске также хватит гражданской позиции для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия", - резюмировал депутат.

Ранее выступление Хакамады было отменено в Воронеже.