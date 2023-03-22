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Отменён ещё один мастер-класс Ирины Хакамады, теперь - в Иркутске 

Ирина Хакамада 

Мастер-класс Ирины Хакамады о "приручении энергетических потоков", который должен был состояться в Иркутске 28 марта, отменён после звонка депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Александра Якубовского.

Якубовский сообщил, что провёл переговоры с собственниками иркутского "Сибэкспоцентра", в здании которого и было запланировано выступление, передав им "обращения родственников мобилизованных парней", возмущённых "хамскими высказываниями Хакамады".

"Надеюсь, у других арендодателей в Иркутске также хватит гражданской позиции для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия", - резюмировал депутат.

Ранее выступление Хакамады было отменено в Воронеже.

  • Ирина Хакамада - бывший депутат и вице-спикер Госдумы, соосновательница, вместе с Борисом Немцовым, Анатолием Чубайсом и нынешним первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, партии "Союз правых сил", ныне не существующей. С 2012 по 2018 годы Хакамада входила в президентский совет по правам человека, после чего оставила политику, сосредоточившись на образовательной деятельности.
  • В начале текущего года в интервью телеканалу RTVI Хакамада, отвечая на вопрос, есть ли среди её знакомых мобилизованные, поехавшие на войну в Украину, заявила: "Нет, они не идиоты". Это высказывание вызвало резонанс среди патриотически настроенной общественности.

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