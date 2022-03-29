Отсидевший 25 суток за антивоенную акцию активист покинул Россию

Калининградский активист Иван Лузин покинул Россию после того, как отсидел 25 суток за антивоенную акцию, в которой не принимал участие. Об этом сообщает "Новый Калининград" со ссылкой на самого активиста.

По словам Лузина, решение уехать из страны он принял еще до начала войны в Украине, и оно было связано с очередной фазой преследования сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которая началась осенью прошлого года. В частности активист упомянул арест сторонницы Навального из Уфы Лилии Чанышевой по уголовному делу о деятельности экстремистского сообщества.

"Собираться для нас не очень просто и в материальном смысле, и в организационном. У нас четверо детей, и нам не очень просто было выехать. Но произошедшие 24 февраля события все это ускорили, и на приготовления, которые хорошо бы сделать, мы забили и уезжали быстро. Бежали", - рассказал Лузин. Сейчас семья активиста находится в Польше.