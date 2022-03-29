Отсидевший 25 суток за антивоенную акцию активист покинул Россию

Калининградский активист Иван Лузин покинул Россию после того, как отсидел 25 суток за антивоенную акцию, в которой не принимал участие. Об этом сообщает "Новый Калининград" со ссылкой на самого активиста.
По словам Лузина, решение уехать из страны он принял еще до начала войны в Украине, и оно было связано с очередной фазой преследования сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которая началась осенью прошлого года. В частности активист упомянул арест сторонницы Навального из Уфы Лилии Чанышевой по уголовному делу о деятельности экстремистского сообщества.
"Собираться для нас не очень просто и в материальном смысле, и в организационном. У нас четверо детей, и нам не очень просто было выехать. Но произошедшие 24 февраля события все это ускорили, и на приготовления, которые хорошо бы сделать, мы забили и уезжали быстро. Бежали", - рассказал Лузин. Сейчас семья активиста находится в Польше.
- Участниками антивоенного митинга 24 февраля в Калининграде стали около двухсот жителей города. Полиция задержала около 40 человек. Активисты Иван Лузин и Анастасия Нехаева были арестованы на 25 суток. При этом Лузин был задержан до начала акции.
- В апреле 2021 года Лузина арестовали на 21 сутки за митинг в поддержку Алексея Навального. В декабре 2020 года суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей за одиночный пикет с требованием расследовать отравление Навального.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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