Отставной полковник ГРУ осуждён за заказное убийство

Московский областной суд вынес приговор отставному полковнику ГРУ Геннадию Коротенко по делу о заказном убийстве. Он признан виновным, ему назначено 16 лет колонии строгого режима. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как установил суд, Коротенко, по заказу своего знакомого, 30 марта 2014 года убил за миллион рублей (около $28000 по тогдашнему курсу) совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности Николая Мартынова. Бизнесмен был застрелен из пистолета у своего дома в подмосковной Икше.

Коротенко на момент совершение преступления было 56 лет, он был сотником Волжского казачьего войска. Он участвовал в Афганской, Чеченской и Абхазской войнах, был отмечен советскими и российскими боевыми наградами, в том числе одним из высших советских орденов, Красного знамени, и званием Героя частично признанной Абхазии.

Он был задержан фактически случайно, пишет "Коммерсантъ". Пистолет, из которого было совершено убийство Мартынова, был найден после обыска в гараже полковника в Нижнем Новгороде. Сначала на него было заведено дело о незаконном хранении оружия: в помещении был найден зенитный комплекс "Игла", два пулемёта, штурмовые винтовки с оптическими прицелами и коллекция холодного оружия. Коротенко заявляет, что найденное оружие ему не принадлежало, и отрицает причастность к убийству.