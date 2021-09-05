Отстранённый от власти президент Гвинеи находится в руках путчистов

В Гвинее произошла попытка государственного переворота. Бойцы войск специального назначения в воскресенье, 5 сентября, опубликовали видеообращение и заявили об аресте президента Альфа Конде, правившего страной более десяти лет. В министерстве обороны Гвинеи опровергли захват лидера государства и заверили, что вытеснили группу нападавших из президентского дворца. Позже лидеру путчистов удалось получить доступ к эфиру государственного телеканала RTG. Он подтвердил захват президента, сообщило Международное французское радио.



83-летний Альфа Конде управляет Гвинеей с 2010 года. В 2020 году его переизбрали на третий срок с результатом почти в 60% голосов.

Согласно законам Гвинеи, Конде не мог выдвинуть свою кандидатуру в третий раз — число президентских мандатов в стране ограничено двумя. Однако власти провели референдум по изменению конституции, который позволил Конде остаться у власти.

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