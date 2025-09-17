Отцу Леонида Волкова в суде запросили 600 тысяч рублей штрафа

В суде в Екатеринбурге гособвинение запросило для отца оппозиционного политика Леонида Волкова, математика Михаила Волкова, штраф в размере 600 тысяч рублей в качестве наказания по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает "Медиазона".

В основу обвинения легли два перевода по тысяче рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Эту организацию, в руководство которой входит живущий сейчас за рубежом Леонид Волков, российские власти в 2021 году признали экстремистской.

Михаил Волков после этого, по версии следствия, сделал два перевода - 5 августа и 5 сентября 2021 года. В суде он признал, что сделал эти переводы. Во время допросов у следователя Волков говорил, что никогда не занимался политикой, но с 2017 года периодически жертвовал ФБК, когда были деньги. После сентября 2021 года он перестал это делать, поняв, что это "незаконно и небезопасно", пишет "Медиазона".

Уголовное дело против 69-летнего учёного возбудили в начале апреля 2025 года.

Судебный процесс проходит в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Михаил Волков находится под подпиской о невыезде. Росфинмониторинг внес его в список "экстремистов и террористов".

Михаил Волков - доктор физико-математических наук, профессор и бывший завкафедрой алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального университета. Он был уволен с должности в феврале 2025 года.

По статье о финансировании экстремистской организации Волкову могло грозить до 8 лет колонии.

Против граждан, которые делали денежные переводы ФБК после его признания экстремистской организацией, в России возбуждают уголовные дела. "Медиазона" в августе сообщала, что известно о по меньшей мере 76 таких делах, с момента публикации их число увеличилось. Вынесены десятки приговоров, большинство не связаны с лишением свободы, в основном, это крупные штрафы. Критики ФБК, в том числе из числа сторонников оппозиции, утверждали, что фонд недостаточно хорошо позаботился о безопасности тех, кто переводил ему деньги. "Неосмотрительность" со стороны фонда в интервью "Медузе" признал его бывший директор Иван Жданов.

В июне 2025 года Леонида Волкова в России заочно приговорили к 18 годам лишения свободы по девяти статьям уголовного кодекса, связанных с его политической деятельностью.