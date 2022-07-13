Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Овсянникова сообщила о новом административном деле против неё

Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время", сообщила, что против неё возбудили новое административное дело по статье о дискредитации армии.

Об этом Овсянникова сказала журналистам издания SOTA у здания Басманного суда в Москве, куда она пришла поддержать оппозиционера Илью Яшина. Ему сегодня избирают меру пресечения по уголовному делу о так называемых фейках об армии. К зданию суда пришли десятки сторонников Яшина. Несколько человек были задержаны.

Овсянникова не привела подробностей нового дела. После своего увольнения с Первого канала она несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, и не раз высказывалась с осуждением войны, в том числе в резкой форме. Три месяца она стажировалась в германском издании Die Welt. В начале июля она объявила о возвращении в Россию, целью она назвала участие в судебном процессе о судьбе её несовершеннолетней дочери - Овсянникова добивается, чтобы по решению суда она жила с ней, а не с её бывшим мужем, работающим на RT.

В марте в прямом эфире информационной программы "Время" Овсянникова с антивоенным плакатом вошла в кадр и, пока трансляцию не отключили, несколько секунд стояла за спиной ведущей Екатерины Андреевой. После этого она была уволена с телевидения. Её оштрафовали по административному делу о нарушении правил проведения массовых акций. Сообщалось и о составлении протокола по статье о дискредитации армии, однако о том, был ли Овсянниковой назначен штраф по ней, данных нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG