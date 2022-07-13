Овсянникова сообщила о новом административном деле против неё

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире программы "Время", сообщила, что против неё возбудили новое административное дело по статье о дискредитации армии.

Об этом Овсянникова сказала журналистам издания SOTA у здания Басманного суда в Москве, куда она пришла поддержать оппозиционера Илью Яшина. Ему сегодня избирают меру пресечения по уголовному делу о так называемых фейках об армии. К зданию суда пришли десятки сторонников Яшина. Несколько человек были задержаны.

Овсянникова не привела подробностей нового дела. После своего увольнения с Первого канала она несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, и не раз высказывалась с осуждением войны, в том числе в резкой форме. Три месяца она стажировалась в германском издании Die Welt. В начале июля она объявила о возвращении в Россию, целью она назвала участие в судебном процессе о судьбе её несовершеннолетней дочери - Овсянникова добивается, чтобы по решению суда она жила с ней, а не с её бывшим мужем, работающим на RT.

В марте в прямом эфире информационной программы "Время" Овсянникова с антивоенным плакатом вошла в кадр и, пока трансляцию не отключили, несколько секунд стояла за спиной ведущей Екатерины Андреевой. После этого она была уволена с телевидения. Её оштрафовали по административному делу о нарушении правил проведения массовых акций. Сообщалось и о составлении протокола по статье о дискредитации армии, однако о том, был ли Овсянниковой назначен штраф по ней, данных нет.