Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась на два года

Россия стала лидером по падению ожидаемой продолжительности жизни среди 37 стран высокими и средними уровнем дохода граждан. Этот показатель снизился на 2,33 года у мужчин и 2,14 года у женщин. Об этом говорится в исследовании опубликованном в британском журнале BMJ. На статью обратил внимание телеканал "Дождь" (признан в России "СМИ - иноагентом").

На втором месте по падению ожидаемой продолжительности жизни США - 2,27 года у мужчин и 1,61 года у женщин, на третьем месте Болгария - 1,96 года у мужчин и 1,37 года у женщин. Также среди лидеров Литва, Чили и Испания. Авторы исследования изучали данные о смертности за 2020 год в 37 ведущих странах, а затем сравнили их со статисткой за последние пять лет. В статье говорится, что в 34 странах пандемия коронавируса нового типа привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни населения. Только в Новой Зеландии, Тайване и Норвегии ожидаемая продолжительность жизни наоборот выросла.

Автором статьи является коллектив из 37 человек, в который входят двое российских ученых из Высшей школы экономики. Телеканал "Дождь" указывает, что исследования о том, как пандемия коронавируса повлияла на ожидаемую продолжительность жизни ранее уже проводились, однако данные не всегда были полными или не включали Россию.

По данным Росстата ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году составила 71,54 года. Она снизилась на 1,75 года впервые с 2003 года.