Ozon начал перемещать дорогие товары со складов в пункты выдачи

Продавцы на российском маркетплейсе Ozon стали замечать массовые заказы на дорогой товар без страховки от неизвестных юридических лиц, сообщают специализированные каналы "Синий рассвет" и "Поставлено!". В комментариях к постам десятки селлеров сообщают о сотнях однотипных поставок.

По данным каналов, у таких заказов были общие признаки: высокая цена товара, отсутствие страховки, заказ в том же кластере, где зарегистрирован продавец, и покупатель-юрлицо.

Позже "Синий рассвет" опубликовал скриншот сообщения от Ozon, адресованного продавцам. Площадка сообщила, что переместила часть товаров продавцов со складов в пункты выдачи заказов. Речь идет о товарах, которые маркетплейс самостоятельно хранит и доставляет покупателям. За перевозку продавцам платить не придется.

Официально Ozon не публиковал информацию о перемещении товаров со своих складов.

Перемещения товаров от селлеров Ozon происходят на фоне продолжающихся украинских атак на склады другого крупнейшего российского маркетплейса Wildberries.

Последние две недели украинские дроны атакуют склады маркетплейса Wildberries в России и аннексированном Крыму. В ночь на воскресенье 2 августа украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в поселке Новосемейкино под Самарой. В результате склад загорелся и, по словам очевидцев, "полностью сложился".