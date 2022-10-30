Паблик "Она развалилась" удалил все посты из-за требования прокуратуры 

Администрация популярного историко-политического сообщества в социальной сети "ВКонтакте" "Она развалилась", которое посвящено распаду СССР и новейшей истории бывших советских республик и стран восточного блока, удалила все посты, опубликованные на странице, из-за требования Генпрокуратуры.

Ранее администрация "ВКонтакте"заблокировала страницу "Она развалилась" якобы за распространение фейков о вторжении российской армии на территорию Украины. Этому предшествовала жалоба в генпрокуратуру от создателей прокремлёвского телеграм-канала "Мракоборец". Авторы этого канала заявили, что "Она развалилась" является "деструктивной группой" и что за её администраторами стоят "уклонисты, которые обещают помочь зет-патриотам со сбором на оторванную ногу“.

В ответ в паблике "Она развалилась" появился пост, в котором было написано, что "зет-патриоты действуют единственным известным им методом — анонимным стукачеством". "Z - значит стукач и крыса, запомните, это так работает", - резюмировали создатели сообщества. Тем не менее, они удалили все предыдущие посты, опубликованные со времени создания страницы, то есть с 2014-го года. После этого администрация "ВКонтакте" разблокировала ресурс, у которого на данный момент свыше 140 тысяч подписчиков.

Отмечается, что телеграм-канал "Она развалилась" работает в прежнем режиме. На данный момент у него свыше 20 тысяч подписчиков.