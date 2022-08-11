Паблик "ОВД-Инфо" заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Страница правозащитного проекта "ОВД-Инфо" в социальной сети "ВКонтакте" заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры. Поводом для этого, согласно версии ведомства, стали материалы о войне в Украине, многочисленных жертвах среди гражданского населения и подразделений российской армии, которые в Генпрокуратуре посчитали "недостоверными".

В декабре прошлого года был заблокирован сайт "ОВД-Инфо". Российский суд постановил, что деятельность проекта якобы нацелена на пропаганду терроризма и экстремизма.

Позже апелляционный суд отменил это решение из-за процессуальных нарушений и отправил дело на новое рассмотрение. Тем не менее сайт остался заблокированным - администраторам "ОВД-Инфо" пришлось создавать новую интернет-страницу.

С начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины власти РФ ограничили доступ к почти 140 тысячам интернет-ресурсов. Всего в России, по данным проекта "Роскомсвобода", заблокированы уже более 5 с половиной тысяч сайтов.