СМИ: после начала войны чешское пиво поставляли разведке России

Служба внешней разведки России (СВР), базирующаяся в московском районе Ясенево, продолжала закупать чешское пиво даже после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом говорится в расследовании чешского издания Page Not Found, основанном на анализе таможенных данных и российских госконтрактов.

После введения санкций Евросоюза многие пивоваренные компании заявили о прекращении экспорта в Россию. На этом фоне были выстроены новые каналы поставок через посредников. Ключевым звеном стала российская компания "ПинтаКлаб", которая давно поставляет алкоголь структурам, связанным с СВР, утверждается в расследовании.

Чешское пиво в Россию поставляли компании RedFood и Custom Trade, а после начала войны — также сербская Craft Connect. Все они, по данным журналистов, связаны с одним руководителем — Михаилом Капитановым.

С сентября 2024 года по февраль 2025 года "ПинтаКлаб" получила больше миллиона литров пива на сумму около 25 миллионов чешских крон.

Затем пиво продавалось федеральному государственному предприятию ФКП "Ясень", основанному в 2002 году самой СВР и связанному с её инфраструктурой, говорится в расследовании. Компания, помимо прочего, имеет лицензию на торговлю алкоголем до 2030 года и владеет санаториями в Москве, Сочи и в аннексированном Крыму.

Контракты на поставку пива подтверждаются записями из российского реестра за 2023–2024 годы, сообщают расследователи.

В ассортименте обозначены как известные бренды, включая Budějovický Budvar и продукцию пивоварни Lobkowicz, так и марки, ориентированные исключительно на российский рынок, в том числе Velká pinta, на которую, в общей сложности, пришлось около миллиона литров поставок.

СВР и компании-поставщики на запросы Page Not Found не ответили.

В 2023 году издание The Insider писало, что пиво не входит в число санкционных товаров, но многие европейские производители в знак солидарности с Украиной пообещали уйти с российского рынка. Тогда же расследователи The Insider выяснили, что СВР после войны продолжила закупки литовского пива, хотя его производитель Volfas Engelman объявил об уходе с российского рынка.