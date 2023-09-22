"Пахучий образ России". Блогеры обсуждают метафору Анны Старобинец

Писательница Анна Старобинец, автор романа "Лисьи броды" и серии детских книг "Зверский детектив", ответила на тринадцать вопросов для рубрики "АвтоГраф" на сайте Бориса Акунина.

Один из ответов оказался особенно ярким, отмечает Борис Акунин:

Писательница Анна Старобинец недавно написала роман «Лисьи броды», который меня давно уже уговаривает прочесть жена (что вообще-то происходит очень редко). Я практически никогда не читаю чужие романы, но знаю, что жена зря советовать не будет. Вот освободится голова от собственной книжки – рискну. Яркий и пахучий образ России, созданный писательницей в ответе на вопрос 13, сулит интересное чтение.

Ответ Анны Старобинец на вопрос, что для нее Россия, широко разошелся по Сети.

Михаил Эдельштейн

Для меня Россия сегодня - это моя нора, в которую нассала лиса

Хорошая метафора Анны Старобинец (в ответ на вопрос Григория Чхартишвили "Что для вас сегодня Россия?"):

"Для начала - чтобы ответить на этот вопрос - мне придется признаться, что я люблю барсуков. Это, можно сказать, мое тотемное животное. И, естественно, я много читала о барсуках, об их повадках, особенностях, проблемах. Барсуки - очень чистоплотные звери. Они любят, когда в их норе уютно, сухо и чисто. Это делает их уязвимыми - потому что есть лисы. Лисы ссут барсукам в нору, обильно и методично. Барсуки не могут оставаться в норе, где воняет мочой. Они оставляют свой дом и уходят рыть новый. А лисы захватывают опустевшую нору. Лисам пофигу, чисто там или нет. Им нормально, когда воняет. Для них главное - расширять свою территорию. Для меня Россия сегодня - это моя нора, в которую нассала лиса".

Анна Старобинец

Je suis Барсук

Елена Чаплыгина

Образность! Думаю, под таким объяснением подпишутся тысячи уехавших. Я подписываюсь)

Виктор Шмаков

Вот и для меня сейчас Россия точно так же, как и для Анны.

Другие комментаторы считают метафору не вполне удачной.

Тамара Николаева

Раньше Россия была родиной слонов, а теперь барсуков

У Анны Старобинец прочитала, что для нее Россия-родина барсуков, куда ходить пИсать гадкая лиса(?)а что?

Раньше Россия(СССР) была родиной слонов, а теперь барсуков.

Как-то скукожилась гордая страна до барсучьей норы, куда всем кому не лень ходят пИсать(там было другое слово, но у меня идиосинкразия на вульгаризмы).

Михаил Визель

Хлестко, остроумно, но без второго хода. Лисы - это же не кенгуру и не сумчатые волки. Они не прибежали откуда-то с другого континента неожиданно. Они такие же коренные обитатели леса, как и барсуки.

Павел Михайловский

Какая-то странная метафора. Анне кажется, что вот мы как-то жили в норе, всем было сухо и тепло, а потом - ПОТОМ - пришёл кто-то и насыпал говна в песочницу. Но это ведь не так. Лиса всегда здесь была, всегда ссала нам в тапки. И, если мы не чувствовали этот запах (хотя, на само деле, чувствовали!), то просто потому, что были заняты другими делами - собственным выходом из совкового прошлого с его вековой нищетой, бесправием и кривой логистикой во всём.

Россия всегда была с лёгким налётом лисьей мочи. Просто с 2022 года, когда лиса начала ещё и курей таскать, это стало заметно всем.

Странная метафора

Слова Старобинец стали поводом для очередной дискуссии о мере ответственности российской интеллигенции за путинский режим и его преступления.

Игорь Эйдман

Барсучизм как социальное явление

Рассуждения Старобинец типичны. Эта картина мира значительной части российской эмиграции, которая подвержена социальному барсучизму. Мы чистенькие хорошие барсучки, ни в чем не виноваты, а они (власти, чекисты, зетный плебс) - плохие вонючие лисы, откуда-то свалились на нашу голову, нагадили в нашем ухоженном жилище, вынудили нас бежать из уютной норы-России.

Неприлично пахнущие лисы давно живут в одной норе с чистенькими барсучками

Страдающие барсучизмом обычно не задумываются, откуда же все-таки взялись эти нехорошие лисы. А дело в том, что злые, неприлично пахнущие лисы давно живут в одной норе с интеллигентными, чистенькими барсучками. Они друг друга не любят, но взаимозависимы. Основа господства лис - покорность и коллаборационизм интеллигентов-барсуков, не способных к сопротивлению, готовых разве что, в крайнем случае, храбро сбежать из общей норки.

А норка эта не такая уж чистенькая, она изрядно пропахла лисьей мочой, запах которой барсуки научились не замечать. Они обслуживали лис в разных олигархических СМИ, во всяких политических кампаниях, получали зарплаты, премии и деньги на фильмы и спектакли из рук олигархов и коррупционеров с лисьими мордами; ловили зубами насекомых в их шкурах и со смаком жрали. И ничего, запах не смущал до поры.

Но не это даже самое важное. Хуже то, что для внешнего мира Россия стала коллективной лисой, которая пытается пометить, осквернить и захватить всё, до чего может дотянуться. Она льёт кровь в Украине и ложь в Европе, пытаясь превратить все, что лучше и чище, в подобие привычной зловонной норы. И виноваты в том, что это стало возможно, не только грязные лисы, но и чистенькие барсучки, много лет уживавшиеся и сотрудничавшие с ними.

Катя Марголис

В нескольких постах попалась цитата-откровение хорошей писательницы и моей бывшей знакомой Анны Старобинец.

Про хороших чистоплотных барсуков, которым в норы написали лисы и они вынуждены теперь переселяться. Мол, Россия для меня такая нора.

Восторгов по поводу этой метафоры, увы, разделить не могу. Есть к тому же простая закономерность— тем, кому кажется, что они просто барсуки, и вдруг совершенно неожиданно пришли какие-то лисы/марсиане или кто-то ещё и теперь виноваты во всех их внезапных бедах, тут же находят русофобию и поводы для стонов о преследованиях себя любимых, как только перебираются от лис в другие страны/норы. Проверено длительным наблюдением— в том числе и за автором метафоры о барсуках и лисах. Отсутствие субъектности и ответственности— инфантилизм как экзистенциальный выбор никуда от перемещения тел не девается.

И наоборот: есть люди , умеющие сохранять субъектность и достоинство в любой ситуации.

А ещё независимость мышления. Сопротивление внутреннему релятивизму «как это для нас».

Александр Морозов

Старобинец в ответ на вопрос Акунина: "Что произошло?" жестко пошутила: "Я чувствую себя барсуком, которому лиса нассала в нору". На это вдруг ей возражают Марголис и Эйдман. ("Общественная комиссия по неправильным метафорам"): мол, вот он "барсучизм"! думаете только о своей норке и о том, что вам в нее нассали и поэтому вы забрали детей и уехали (в другую норку переместились). Я в изумлении это прочел. Секундочку, но ведь все мы - и Игорь, и Катя около 10 лет назад сделали то же самое, что Аня или, например, Дмитрий Глуховский сейчас. Жили-жили, лисы ссали в наши норы, мы там перемещались из одной норы в другую, пока вдруг каждый сам себе сказал: "ну, хватит!". И поэтому теперь Игорь в Берлине, Катя в Венеции, а я в Праге. В чем тут "неудача метафоры", я не понял..

Виктория Бородина

Это очень удобно рассказать, что в нору нассали лисы, но правда заключается в том, что в нору нассали сами барсуки. Или надо тогда признать, что ты жил в стране лис, и продавал свои книги лисам, и культура великая, о которой ты трещишь на каждом углу и которой так гордишься, это все культура и искусство ссущих лис,. А значит к тебе и эти лисы и эта страна не имеют никакого отношения, но как тогда получается, что ты жила с ними в одной норе довольно долго, говоришь на их языке и т.д.

Тарас Кулак



Многие "барсуки" годы и годы работали на "лис", с усмешками, закатывание глаз и мантрами про "кормить семью". За нехилый, часто, прайс.

Ирина Чукомина

Самое страшное, когда лиса выглядывает из тебя самого

Проблема в том, что многие барсуки оказываются оборотнями. Или они всегда были лисами, которые оборачивались барсуками. Общаешься ты с барсуком, а из него в самый неожиданный момент лиса появляется. Но самое страшное, когда лиса выглядывает из тебя самого.

Антон Литвин

Неудачность метафоры в том, что лисы это наши друзья, родственники, соседи, коллеги, знакомые, начальники и подчинённые. Иными словами, это мы сами. Мы и есть лисы.

Татьяна Михайлова

Комменты жгут. Кто виноват-то во всем? Ну конечно, Старобинец, детский писатель. Больше некому.

Пока российская интеллигенция спорит о том, к какому виду лесных зверей себя отнести, анонимный Z-канал, где писательницу называют "вражиной России", грозится устроить кампанию протеста в связи с тем, что в следующем году в России должен выйти на экраны мультсериал по книге Анны Старобинец.

Страна Z

«Кинопоиск» тут презентовал свои планы на ближайший год. Кроме крайне интересных проектов вроде фэнтези-сериала по Вере Камше «Этерна» и продолжения «Майора Грома», нас поразил анонс детского мультсериала «Зверский детектив».



Книгу по которой он снят написала бежавшая из России Анна Старобинец, которая совсем недавно давала такой прогноз на будущее России:



«Украина победит. Беларусь освободится (большинство там этого хочет, их держат силой). А Россия... по законам жанра тут надо сказать, что Россия будет свободной, но я, если честно, не вижу, как это сейчас возможно - с её совсем другим большинством. Куда более вероятно, что, поплевавшись огнем и дымом, как вулкан на Камчатке, она ослабнет и захлопнет ворота ада. И оставшееся внутри большинство (с меньшинством заодно) будет вариться, побулькивая - до следующего извержения ресентимента».



Или с гордостью рассказывает, как ночью в Тбилиси у нее просил благословения грузинский боевик, что ехал на Украину убивать русских.



Может быть мультфильм хотя бы про хорошее и вечное будет? Не уверены, по крайней мере, в книге одним из главных героев является кот, который считает себя барсуком и пытается сломать свои инстинкты. Сложно не заметить в этом призывы к перемене пола и смене гендера, равно как и пропаганду подобного поведения. До премьеры нельзя сказать осталась ли эта линия в мультфильме, но обещание старого Барсука коту сделать из него «настоящего барсука» настораживает.



Может Кинопоиску не стоит дожидаться обвинений в пропаганде ЛГБТ и штрафов от Роскомнадзора и самим извиниться перед зрителями за то, что спонсируют откровенную вражину России? Или «Яндекс» ждет широкой кампании протеста? Дождется!