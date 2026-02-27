Пакистан нанес авиаудары по Кабулу после столкновений на границе

Пакистанские военные нанесли авиаудары по Кабулу и Кандагару после того, как талибы, находящиеся у власти в Афганистане, объявили о начале военной операции в приграничных провинциях.

Представитель сформированного "Талибаном" афганского правительства, Забихулла Муджахид вечером 26 февраля заявил, что Кабул начал "наступательную операцию против пакистанских военных центров и военных объектов вдоль линии Дюранда" (речь идёт о границе между двумя странами, которую Афганистан официально не признаёт). Минобороны талибов утверждает, что в ходе операции погибли 55 военных Пакистана, захвачены две базы и 19 постов.

В Министерстве информации Пакистана заявили, что "Талибан" открыл неспровоцированный огонь по нескольким пунктам на границе в провинции Хайбер-Пахтунхв, на что силы безопасности "немедленно и эффективно отреагировали". "Предварительные сообщения подтверждают тяжелые потери с афганской стороны, уничтожено множество постов и техники", – говорится в сообщении ведомства.

27 января Пакистан нанес авиаудары по Афганистану. Муджахид подтвердил, что удары нанесены "по некоторым районам Кабула, Кандагара и Пактии". Он заявил, что никто не пострадал.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что пакистанские силы дали "решительный ответ" на попытку атаковать страну, терпение властей "исчерпано" и теперь Исламабад будет вести "открытую войну". "После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир, и талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и мире в регионе. Но талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм", – написал он соцсети X.

Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди утверждает, что с афганской стороны погибли 133 человека, еще более 200 ранены, есть также пострадавшие после авиаударов. По его словам, уничтожено 27 постов, два склада боеприпасов, несколько штабов и более 80 танков, артиллерии и бронетранспортеров.

Представители талибов в ночь на 27 февраля заявили, что прекратили боевые действия, поскольку поставленные задачи якобы были выполнены.