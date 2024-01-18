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Пакистан нанёс ответные удары по объектам на территории Ирана

Министерство иностранных дел Пакистана
Министерство иностранных дел Пакистана

Пакистан нанес удары по семи объектам на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя службы безопасности Пакистана.

В заявлении пакистанского МИД говорится, что Исламабад "нанёс серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". Утверждается, что несколько человек были убиты.

Пакистан при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность.

Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати в интервью государственному телевидению сообщил, что в результате взрывов в городе Сераван рано утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек. По его данным, среди погибших три женщины и четверо детей, которые были иностранными гражданами.

Ещё один взрыв произошел недалеко от города Сераван, пострадавших нет, сообщил представитель иранских властей.

По данным агентства Mehr, при атаке использовались ракеты и беспилотники.

Ранее Иран нанес удары по объектам в Пакистане, Ираке и Сирии. Целями в Пакистане стала, как утверждал Тегеран, группировка "Джейш аль-Адль, которая представляет интересы белуджских сепаратистов.

Иранские власти считают "Джейш аль-Адль" террористической. Группировка действует с 2012 года и базируется в Пакистане. Члены "Джейш аль-Адль" придерживаются салафитского течения в суннитском течении ислама и ведут борьбу против действующих шиитских властей Ирана.

Власти Пакистана сообщили, что в результате атаки погибли двое детей.

Пакистан заявил, что оставляет за собой право отреагировать на этот "незаконный акт" Ирана. Багдад и Исламабад отозвали своих послов из Тегерана.

И Пакистан, и Иран уже давно ведут борьбу с сепаратистами в регионе вдоль своей 900-километровой границы. Однако последняя эскалация происходит на фоне усиления региональных военных действий на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль в октябре.

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