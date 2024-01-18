Пакистан нанёс ответные удары по объектам на территории Ирана

Пакистан нанес удары по семи объектам на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя службы безопасности Пакистана.

В заявлении пакистанского МИД говорится, что Исламабад "нанёс серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". Утверждается, что несколько человек были убиты.

Пакистан при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность.

Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати в интервью государственному телевидению сообщил, что в результате взрывов в городе Сераван рано утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек. По его данным, среди погибших три женщины и четверо детей, которые были иностранными гражданами.

Ещё один взрыв произошел недалеко от города Сераван, пострадавших нет, сообщил представитель иранских властей.

По данным агентства Mehr, при атаке использовались ракеты и беспилотники.

Ранее Иран нанес удары по объектам в Пакистане, Ираке и Сирии. Целями в Пакистане стала, как утверждал Тегеран, группировка "Джейш аль-Адль, которая представляет интересы белуджских сепаратистов.

Иранские власти считают "Джейш аль-Адль" террористической. Группировка действует с 2012 года и базируется в Пакистане. Члены "Джейш аль-Адль" придерживаются салафитского течения в суннитском течении ислама и ведут борьбу против действующих шиитских властей Ирана.

Власти Пакистана сообщили, что в результате атаки погибли двое детей.

Пакистан заявил, что оставляет за собой право отреагировать на этот "незаконный акт" Ирана. Багдад и Исламабад отозвали своих послов из Тегерана.

И Пакистан, и Иран уже давно ведут борьбу с сепаратистами в регионе вдоль своей 900-километровой границы. Однако последняя эскалация происходит на фоне усиления региональных военных действий на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль в октябре.