Пакистанская спортсменка погибла при крушении лодки с мигрантами

Игрок женской сборной Пакистана по футболу Шахида Раза, которая погибла при крушении лодки с мигрантами у побережья Италии, хотела обеспечить медицинскую помощь своему трехлетнему сыну с инвалидностью. В больницах в Пакистане ей сказали, что помощь за границей может быть ее единственным вариантом, сообщает Associated Press.
"Единственной мечтой Шахиды было лечение ее ребенка с инвалидностью, – рассказала сестра Разы. – Она рисковала собственной жизнью после того, как больницы в Пакистане сказали ей, что медицинская помощь за границей может быть единственным вариантом".
Сына Разы в лодке не было, он остался дома. В младенчестве он получил повреждение головного мозга и оказался частично парализован. Associated Press отмечает, что неясно, как Раза планировала помочь ему, оставив его в Пакистане.
"Невозможность вылечиться от болезни в местных больницах вынудила ее искать лучшее будущее для своего сына за границей", – рассказала подруга Разы.
Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что эта трагедия "глубоко тронула" его, поскольку страна не смогла предоставить сыну Разы необходимую медицинскую помощь.
Семья Разы в Пакистане все еще ожидает репатриации ее тела. Погибшей было 29 лет.
- 26 февраля деревянная лодка, в которой находились мигранты из Афганистана, Пакистана и Ирана, разбилась у южного побережья Италии – как минимум 67 человек погибли, в том числе дети. По словам выживших, до трагедии на судне было около 170 пассажиров.
- Италия – один из главных пунктов назначения для нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в Евросоюзе. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести 20 333 человека.
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