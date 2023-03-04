Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Пакистанская спортсменка погибла при крушении лодки с мигрантами

Италия, 28 февраля 2023

Игрок женской сборной Пакистана по футболу Шахида Раза, которая погибла при крушении лодки с мигрантами у побережья Италии, хотела обеспечить медицинскую помощь своему трехлетнему сыну с инвалидностью. В больницах в Пакистане ей сказали, что помощь за границей может быть ее единственным вариантом, сообщает Associated Press.

"Единственной мечтой Шахиды было лечение ее ребенка с инвалидностью, – рассказала сестра Разы. – Она рисковала собственной жизнью после того, как больницы в Пакистане сказали ей, что медицинская помощь за границей может быть единственным вариантом".

Сына Разы в лодке не было, он остался дома. В младенчестве он получил повреждение головного мозга и оказался частично парализован. Associated Press отмечает, что неясно, как Раза планировала помочь ему, оставив его в Пакистане.

"Невозможность вылечиться от болезни в местных больницах вынудила ее искать лучшее будущее для своего сына за границей", – рассказала подруга Разы.

Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что эта трагедия "глубоко тронула" его, поскольку страна не смогла предоставить сыну Разы необходимую медицинскую помощь.

Семья Разы в Пакистане все еще ожидает репатриации ее тела. Погибшей было 29 лет.

  • 26 февраля деревянная лодка, в которой находились мигранты из Афганистана, Пакистана и Ирана, разбилась у южного побережья Италии – как минимум 67 человек погибли, в том числе дети. По словам выживших, до трагедии на судне было около 170 пассажиров.
  • Италия – один из главных пунктов назначения для нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в Евросоюзе. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести 20 333 человека.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG