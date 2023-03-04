Пакистанская спортсменка погибла при крушении лодки с мигрантами

Игрок женской сборной Пакистана по футболу Шахида Раза, которая погибла при крушении лодки с мигрантами у побережья Италии, хотела обеспечить медицинскую помощь своему трехлетнему сыну с инвалидностью. В больницах в Пакистане ей сказали, что помощь за границей может быть ее единственным вариантом, сообщает Associated Press.

"Единственной мечтой Шахиды было лечение ее ребенка с инвалидностью, – рассказала сестра Разы. – Она рисковала собственной жизнью после того, как больницы в Пакистане сказали ей, что медицинская помощь за границей может быть единственным вариантом".

Сына Разы в лодке не было, он остался дома. В младенчестве он получил повреждение головного мозга и оказался частично парализован. Associated Press отмечает, что неясно, как Раза планировала помочь ему, оставив его в Пакистане.

"Невозможность вылечиться от болезни в местных больницах вынудила ее искать лучшее будущее для своего сына за границей", – рассказала подруга Разы.

Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что эта трагедия "глубоко тронула" его, поскольку страна не смогла предоставить сыну Разы необходимую медицинскую помощь.

Семья Разы в Пакистане все еще ожидает репатриации ее тела. Погибшей было 29 лет.