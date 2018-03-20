"Палач Беслана". Акцию против Путина вспомнили на Московской неделе моды

На завершившейся 15 марта Московской неделе моды 18-летний российский дизайнер Нестор Ротсен представил коллекцию, посвященную теракту в бесланской школе и акции матерей Беслана против Владимира Путина.

1 сентября 2016 года несколько матерей, потерявших во время штурма бесланской школы своих детей, пришли на траурные мероприятия в футболках с надписью "Путин – палач Беслана". Поверх футболок они были одеты в куртки, поэтому смогли беспрепятственно пройти в школу (сейчас она превращена в мемориал погибшим). Как только участницы акции сняли с себя верхнюю одежду, все они были жестко задержаны полицией. Вместе с ними задержали журналисток "Новой газеты" и сайта "Такие дела" Елену Костюченко и Диану Хачатрян.

Спустя два года эта история получила неожиданное продолжение.

Молодой российский дизайнер одежды и колумнист нескольких изданий о моде Нестор Ротсен приготовил для ежегодной Московской недели моды коллекцию одежды, вдохновленную этой акцией и посвященную памяти погибших в Беслане. С одним, но важным отличием: модели ходили по подиуму в платьях Ротсена без надписи "Путин", зато к словам "Палач Беслана" добавились имена жертв трагедии и фраза "Виновные должны нести ответственность", написанная на осетинском. Вместо привычной для таких показов музыки в зале звучали монологи родственников жертв теракта и штурма бесланской школы №1.

О своей акции и о том, почему он отказался от прямой отсылки к Владимиру Путину, Нестор Ротсен рассказал изданию "Кавказ.Реалии".

– Ваша коллекция – это что-то экстраординарное в мире моды. Не знаю, насколько уместно спрашивать о том, что вас вдохновило.

– Сложно сказать, что это что-то экстраординарное, потому что все-таки есть намного более авангардные истории с точки зрения костюма, одежды. Но меня всегда пугала и смущала бесланская история как источник вдохновения. Мне казалось, что нужно как-то сказать об этом событии. Но как? Толчком к созданию коллекции стал спектакль "Новая Антигона". И для меня важным стало связать правозащитную историю с модой. Потому что больше всего я люблю моду, шить и одежду.

Фрагмент спектакля "Новая Антигона" в Театре.doc:

– Почему для вас было важным связать моду и правозащиту?

– Я фотографировал для Театра.doc и посещал все спектакли бесплатно. Потом поступил в Школу прав человека. И понял, что какое-то свое умение, то, что мне нравится, можно совмещать с тем, о чем нужно говорить. Делать то, что нравится, и в то же время доносить какую-то важную мысль.

– Ваша коллекция – это политическое заявление.

– Да, я не скрываю, что здесь есть политический мотив. Те же футболки – отражение того, что причиной создания коллекции был теракт в Беслане. Но была еще причина: почти два года назад на дне памяти матерей Беслана, когда они вышли в этих футболках, на них напали. В то время, когда по телевизору показывали, что вот мы вспоминаем Беслан со слезами на глазах, там матерей, мягко говоря, оскорбляли.

–​ На футболках, в которых тогда вышли матери, они написали имя конкретного человека. Там было написано "Путин – палач Беслана".

– Тут вопрос вот в чем: я могу выразить свою солидарность, но я же представляю свой взгляд на эту ситуацию. При всей моей позиции, а она видна по социальным сетям, я считаю, что этот список "палачей" должен быть обширным. Есть много людей, которым можно предъявить претензии в этом теракте и назвать их. Я со своей стороны оставляю свободное место, чтобы каждый, просмотрев расследования, подумав об этом, сам мог вписать определенную фамилию в это пустое место на майках.

Для меня важно, чтобы об этой истории не забывали, чтобы помнили, чтобы люди задумались. Ведь многие забывают. Какой реакции я жду? Да хотя бы единственную: чтобы после показа зрители погуглили, что было в Беслане, прочитали об этом.

– Вас могут обвинить в эксплуатации трагедии. Причем, думаю, обвинят как родственники погибших, так и сторонники Путина, потому что "Палач Беслана" четко ассоциируется с одним именем.

– Что я могу на это сказать? Меня могут обвинить все. Что бы ты ни делал, тебя могут обвинить в любом случае. Для меня важна их акция, акция матерей Беслана, когда они вышли в этих футболках, заявили, что дело не расследовано. И по сути, эта проблема забывается. Моя цель – напомнить, что это дело до сих пор не раскрыто. Не найдены те самые виновные. И уж точно я не хотел этим привлечь внимание к себе.

– Отразится ли на вашей карьере то, что вы привели политику на подиум?

– В Театре.doc есть поговорка (я своего рода их воспитанник): если у нас отберут театр, мы будем играть даже на улице. И со мной так же. Ну, не возьмут меня на следующую неделю моды, значит, что-нибудь придумаем, есть другие недели моды. Не это страшно для карьеры.​

Школа №1 в Беслане была захвачена 1 сентября 2004 года. 3 сентября при штурме школы погибли 334 человека, в их числе 186 детей. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей во время штурма. В Кремле все эти годы возлагают всю вину за случившееся на террористов.