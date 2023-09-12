Палач в миниатюре. Соцсети о новом памятнике Дзержинскому

Громкая новость: в Москве у здания службы внешней разведки поставили памятник Дзержинскому, хотя и меньше того, что был на Лубянке.

Ирина Кислина:

Памятник Феликсу Дзержинскому

Иногда кажется, что падать больше некуда. Но нет, нам из раза в раз показывают, что дна нет.

Господи, ну ведь как это?! Очень много информации о репрессиях есть. Ясно, что не все открыто, но очень многое есть. Как можно это оправдывать? Чем?! И вот еще интересует вопрос – ну зачем?!

Наверно, и Дзержинскому мы должны быть благодарны за новомучеников. Так что ли?

Какая кривая логика. Не вмещается.

Дмитрий Колезев:

Интересно, что копию сделал московский скульптор Владимир Иванов, который также является автором монумента в память о расстрелянных в Петровском парке – это был первый публичный расстрел, осуществленный в первый день Красного террора (расстреливали заложников, в том числе бывших царских министров). Дзержинский тогда занимал пост председателя ВЧК и был одним из авторов и организаторов Красного террора.

Фёдор Крашенинников:

По поводу памятника Дзержинскому скажу только банальности: этот мерзавец за всю свою жизнь не создал ничего нового и интересного, кроме жестокой организации, занимавшейся террором мирного населения. При том что и до него в России были подобные организации. Но еще нелепее чествовать его как основателя российской внешней разведки. Но конечно, ведь до прихода к власти большевиков в России не было ни разведки, ни контрразведки, ни даже армии! И тут открылось воспоминание: в 2018 году видел свои глазами плакат про столетие Российской армии! То есть до 1918 года никакой российской армии не было тоже по путинской версии, войны велись силами народного ополчения, не иначе.

Иван Шаблов:

Радует одно, что этого истукана вновь скоро свалят. В 1991 допустили ошибку, что снесли лишь его одного, не наказав его коллег – палачей.

Дмитрий Чернышев:

Но гораздо интереснее другой вопрос – а почему не взяли старый памятник, который спокойно стоит в парке "Музеон" в Москве? Его ведь хотели восстановить. Помните, даже голосование устраивали? Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Леся Рябцева и другие опарыши письмо в мэрию писали.

У меня есть две версии установки нового памятника:

1. Ритуальная чистота – над старым надругались. Его осквернили. На нем нехорошие слова писали. А тут ведь речь о святом идет: "один из символов своего времени, эталон кристальной честности"

2. Отрицательная селекция – Путин за все время своего правления постоянно старался окружать себя и недалекими и невысокими людьми – чтобы они не составили ему конкуренцию. И памятник тоже должен быть меньше. Следующий будет еще меньше. И так далее. До мышей.

Мария Сокольская:

А всё-таки нам не соврали, когда учили, что история развивается по спирали, то есть то же самое в следующий раз – уже в положительном смысле не совсем то же самое. Это я про новость, что в Москве снова установили памятник Дзержинскому – но поменьше и в Ясенево. "Вчера маленькие, но по три".

Кирилл Эрлихман:

Россия застряла в "петле времени" и виной тому имперский реваншизм – "рашизм". Обратите внимание- копия свергнутого памятника уже намного меньше оригинала.

Имперская матричная структура теряет импульс и после очередного "падения" уже не сможет воспроизводить себя официально и публично.

Останется, конечно, во многих человеческих головах до смены поколений, но согласитесь, что Дзержинский из папье-маше на пыльном шкафу фаната величия уже не так опасен, как гранитная глыба на постаменте Лубянки.

Правда, над этим властно только время.

Иван Курилла:

Сталина (пока) нельзя (можно только на территории КПРФ), а вот Дзержинского вполне.

Кажется, железный Феликс теперь может сойти за основателя государства. Ну, в его современном виде.

Анатолий Несмиян:

Это классическая тактика приватизаторов девяностых годов, когда из захваченного имущественного комплекса брались куски, которые приносят немедленный доход, а все остальное либо "сбрасывалось" на муниципалитеты, либо вообще шло под нож. В итоге ошметки доставшегося практически бесплатно имущества выжимались досуха, после чего их тоже выбрасывали.

С советской историей происходит то же самое. Нынешние властители России ненавидят советский период лютой ненавистью по вполне понятной причине – в советское время они были никем по причине своих нижайших морально-деловых качеств и не имели ни малейших перспектив. Но тут случился крах Союза, и их отрицательные черты – отсутствие моральных принципов, нулевая эмпатия, алчность, склонность ко лжи и желание рвать под себя – стали конкурентным преимуществом. Что и привело их на вершину власти.

Поэтому любить советский период им не за что. Но так как свои смыслы они создать не в состоянии, то приходится брать хоть что-то. Причем по возможности такое, что можно наполнить чем угодно. Дзержинский – как раз "такое". Он был у руля ВЧК-ОГПУ так мало времени, что реальный человек Дзержинский и созданный вокруг его имени миф отличаются друго от друга как небо и земля. Что и требуется. Поэтому он был востребован и тогда, и сейчас. Тогда чекисты поколениями шли под нож следущих поколений, а потому умерший своей смертью и очень вовремя слишком рано Дзержинский стал находкой, которой присвоили все мыслимые достоинства и мифологизировали его фигуру полностью.

Несмотря на то, что свержение Дзержинского фактически маркировало свержение Союза, что не может не радовать нынешних, найти замену фигуре Дзержинского за тридцать лет так и не смогли. А потому берут его снова в качестве своего символа. При этом категорически отказываясь от всего остального.

Вадим Шумилин:

Как статуя Дзержинского, открытая в штаб-квартире СВР, воспроизводит в уменьшенном масштабе знаменитый памятник, снесенный на Лубянке 23 августа 1991-го, так и историософия постсоветских спецслужб – метания страны в миниатюре. Свалив Железного Феликса, новая Россия не предложила гэбистам взамен ни другого славного прошлого, ни тем более – славного будущего. Считалось, что не до того, да и несерьезное это занятие для серьезных людей (то бишь "молодых реформаторов"). А человеку, даже гэбисту, нужен кумир, нужен исторический миф, выводящий его, нынешнего, прямиком от героев былых времен. В результате кумиром остался Дзержинский, историческим мифом – чекисты с горячими сердцами и холодными головами. И уже к этому набору закономерно приложился квазисоветский ресентимент. Меньше трех недель прошло со Дня государственного флага, учрежденного в честь победы над совком, и вот сегодня нам наглядно демонстрируют – та победа аннулирована по итогам матча-реванша.

Надо сказать, в среде путинистов и сторонников войны тоже много недовольных.

Роман Юнеман:

В Москве открыли новый памятник Дзержинскому. У здания СВР.

Это если у кого-то были иллюзии, от кого эти люди ведут свою преемственность.

Андрей Медведев:

Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов госбезопасности Феликса Дзержинского вновь установлена в Москве, сообщают нам.

Еще раз. Создателя и первого руководителя органов госбезопасности. Не отрицая заслуг сотрудников КГБ СССР, сотрудников НКВД (а это кстати и оперативники довоенного МУРа, если что, Глеб Жеглов был да-да, чекистом), все же хочется. спросить. Зачем, для чего широким жестом, люди в погонах и журналисты вычеркнули из русской истории 200 лет военной разведки и политического сыска?

Захар Прилепин:

Разведчики ставят памятник тому персонажу, чью биографию они знают и чья работа их вдохновляет. Не умаляя работы всех прежних разведок и разведчиков.

Это как "Имя России": если россияне выбирают себе символом князя Невского, императора Петра или генералиссимуса Сталина – это не значит, что они всю остальную историю не признают. Это означает, что данное имя они находят символическим.

И если наша разведка находит данное имя символическим – надо, как минимум, относиться к этому с уважением. Потому что, помимо ряда безусловных заслуг, Дзержинский – это еще и, не поверите, стиль. Людям нравится стиль. Вот Че Гевара – это что? Это стиль. И Дзержинский – это невероятная работоспособность, самоотречение и стиль. И этот стиль не устарел, скажем не в укор думным дьякам. Более того, он даже заразителен. Эта собранность, эта чёткость, эта корректность, этот взгляд. Мы говорим об образе Дзержинского из фильмов и книг, например, Юлиана Семёнова. В жизни человек мог быть несколько иным: ну так и Висковатов с любым Барклаем тоже, поди, святыми не были.

Поэтому если вас лично от чего-то ломает, то это никак не означает, что история страны началась в 1917 году. Это означает лишь, что для вас история страны в 1917 году закончилась. Но это ваши проблемы, а не СВР.

Сергей Григоров:

"Разведчики ставят памятник тому персонажу, чью биографию они знают и чья работа их вдохновляет." – пишет Захар Прилепин.

Так это беда нашей разведки, если она знает только биографию Дзержинского, и видимо и биографию Дзержинского не знает, если им вдохновляется.

Потому что знать биографию Дзержинского и всё равно им вдохновляться – это страшно представить тогда, а что же в головах тогда.

Человек русского происхождения, ставящий памятник Дзержинскому, по определению является жертвой этноцида в плане лишения человека исторической памяти.

Дмитрий Стешин:

В чем парадокс заплачек о памятнике Дзержинскому, поставленному Службой внешней разведки перед своей штаб-квартирой? Пусть ставят, кому угодно, лишь бы горели натовские логистические центры, взрывались чешские оружейные заводы, недругов России находили с отрезанными гениталиями в багажниках угнанных машин, а предатели становились в очередь к нашим резидентам – на установочные беседы. Если Дзержинский поможет в этом СВР – пожалуйста! И еще, спешу напомнить: история – непрерывная линия событий. Нельзя вырезать из нее 70 лет советской власти, чтобы сразу после отречения Николая было перезахоронение семьи Романовых в Петропавловском соборе. Вы порицаете большевиков, а сами ведете себя точно так же. Именно они сделали монтаж "наследию проклятого царизма", вырезав славную историю Российской Империи, Великую войну и многое другое. Парадокс – осуждая, ведете себя точно так же. О чем это говорит? О мифологизированном мировосприятии пока не вставшем на рельсы циничной логики.