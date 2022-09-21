Палата представителей приняла законопроект о санкциях по списку ФБК

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и сотрудников прокремлёвских СМИ, включённых ранее в список "200 разжигателей войны", подготовленный соратниками Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией.

Законопроект, внесённый конгрессменом Томом Малиновски, предусматривает, что после его принятия администрация президента Джо Байдена должна рассмотреть вопрос о введении санкций против людей из списка, и оповестить Конгресс о том, соответствуют ли эти лица критериям введения санкций.

В списке 198 человек. Как пояснили в ФБК, он основан на списке из 200 человек, ранее подготовленном для британского МИД, однако в нём сделан ряд изменений, поскольку несколько человек из "британского" списка уже под санкциями США.

Среди тех, против кого предлагается ввести санкции, помимо прочих, бизнесмен Роман Абрамович, директор Первого канала Константин Эрнст, глава RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, актёр Марат Башаров, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров, дирижёр Валерий Гергиев, патриарх РПЦ Кирилл, Светлана Кривоногих, которую СМИ называли близкой подругой Владимира Путина, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, режиссёр Никита Михалков, медиаменеджер Кристина Потупчик, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

Ранее в ФБК подготовили список 6000 человек, которых соратники Навального считают разжигателями войны.