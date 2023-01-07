Палата представителей США избрала спикера лишь с 15-й попытки

Республиканец Кевин Маккарти с 15 попытки, на четвёртый день голосования конгрессменов, избран спикером Палаты представителей США.

Отмечается, что 57-летнему законодателю из Калифорнии пришлось пойти на значительные уступки представителям консервативного крыла Республиканской партии. Ни в одном из туров Маккарти не набрал необходимых 218 голосов членов законодательного органа. Во время последнего раунда шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов, что позволило Маккарти избраться на пост спикера, хотя за него проголосовали только 216 законодателей.

За последние 100 лет спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Члены Конгресса не могут быть приведены к присяге, пока не избран спикер.

Спикер обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом.

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы получили контроль над Палатой представителей, заняв в ней 222 места из 435.