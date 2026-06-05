Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более одного миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше восьми миллиардов долларов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности.

Санкции против России коснутся финансового, энергетического, горнодобывающего и государственного секторов, передаёт Radio Free Europe/Radio Liberty.

Пока неизвестно, как проголосует Сенат, который контролируется республиканцами, а лидеры партии там в основном придерживаются позиции президента Дональда Трампа. Он также может наложить вето на документ в случае его одобрения Сенатом.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала голосование "важным шагом вперёд" и заявила, что оно отражает неизменную поддержку Конгрессом обороны Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио на прошедших 3 июня в Сенате слушаниях анонсировал, что скоро появятся новости о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил в качестве помощи Украине и которые задерживаются Пентагоном.