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Палата представителей США поддержала продвижение проекта о помощи Украине

Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала рассмотрение пакета законопроектов об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

За высказались 316 человек, против – 94, передает Reuters. Окончательное голосование планируется провести в субботу.

Пакет помощи разделили на три части: поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Голосование по каждому пакету пройдет отдельно. Законопроект предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, дальнобойные ракеты ATACMS и переход на систему займов. При этом, согласно документу, президент США может отложить решение о поставках дальнобойных ракет, если сочтет, что их передача навредит интересам нацбезопасности Соединенных Штатов. Пакеты поддержки Израиля и Тайваня предполагают выделение 26 и восьми миллиардов долларов соответственно.

В пакет законопроектов также входит положение о передаче замороженных российских активов Украине и санкции против Ирана и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

  • Конгресс США с осени прошлого года из-за разногласий между демократами и республиканцами не может одобрить пакет помощи для Украины. Бюджет для Киева входил в общий законопроект о нацбезопасности США в размере более 95 миллиардов долларов. Республиканцы отказались принять его из-за отсутствия в нём мер по охране границ.

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