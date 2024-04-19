Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала рассмотрение пакета законопроектов об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

За высказались 316 человек, против – 94, передает Reuters. Окончательное голосование планируется провести в субботу.

Пакет помощи разделили на три части: поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Голосование по каждому пакету пройдет отдельно. Законопроект предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, дальнобойные ракеты ATACMS и переход на систему займов. При этом, согласно документу, президент США может отложить решение о поставках дальнобойных ракет, если сочтет, что их передача навредит интересам нацбезопасности Соединенных Штатов. Пакеты поддержки Израиля и Тайваня предполагают выделение 26 и восьми миллиардов долларов соответственно.

В пакет законопроектов также входит положение о передаче замороженных российских активов Украине и санкции против Ирана и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.