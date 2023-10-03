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Палата представителей США впервые проголосовала за отставку спикера

Кевин Маккарти

Палата представителей США во вторник проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти от занимаемой должности. За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 - выступили против.

Как отмечает Reuters, решение принято на фоне распрей между коллегами Маккарти из Республиканской партии, которую он также представляет. Споры привели к дальнейшему хаосу в Конгрессе всего через несколько дней после того, как парламенту едва удалось согласовать временный бюджет и предотвратить остановку работы федерального правительства, пишет агентство.

Голосование 3 октября ознаменовало первый случай в истории Соединённых Штатов, когда Палата представителей отстранила своего лидера по инициативе относительно небольшой группы правых республиканцев под руководством конгрессмена Мэтта Гетца от штата Флорида. Он обвинил лидера большинства в палате в том, что тот не предпринял достаточных усилий для сокращения федеральных расходов.

В ходе дебатов перед голосованием по резолюции Гетц и несколько его союзников раскритиковали Маккарти за то, что он полагался на демократов при принятии законопроекта по временному финансированию. "Нам нужен спикер, который будет бороться за что-то - за что угодно - кроме того, чтобы оставаться спикером", - сказал представитель республиканцев Боб Гуд.

В свою очередь сторонники Маккарти, в том числе и некоторые из тех, кого относят к консервативному крылу, настаивали, что спикер успешно ограничил расходы и продвигал другие важные для партии приоритеты. Эти достижения могут оказаться под угрозой, предупреждали защитники Маккарти.

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