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Палка, швабра, кипятильник. Как пытки стали нормой в российской тюрьме

Палка, швабра, кипятильник. Как пытки стали нормой в российской тюрьме
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Палка, швабра, кипятильник. Как пытки стали нормой в российской тюрьме

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Сообщения о пытках, насилии, унижениях в исправительных учреждениях России приходят правозащитникам регулярно. Рассказывать о пережитом готовы не все. Почему заключённые опасаются огласки? Как к ним потом относятся? Почему в российских тюрьмах пытают и что нужно сделать, чтобы насилия не было?

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В СИЗО №1 Иркутска нашли мёртвым заключённого Тахиржона Бакиева. Он получил инвалидность после пыток в колонии. По версии следствия, Бакиев покончил с собой. Родные в это не верят и считают, что его довели до самоубийства или убили.

Сообщения о пытках, насилии, унижениях в исправительных учреждениях приходят правозащитникам регулярно, однако рассказывать о пережитом насилии готовы не все. Почему заключённые опасаются огласки? Как к ним потом относятся? Почему в российских тюрьмах пытают и что нужно сделать, чтобы насилия не было?

Гость подкаста:

Пётр Курьянов, правозащитник

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