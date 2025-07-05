Папа Лев XIV назначил главу Комиссии по защите несовершеннолетних

Папа Римский Лев XIV назначил французского архиепископа Тибо Верни новым председателем Папской комиссии по защите несовершеннолетних. Это стало первым публичным шагом понтифика по решению проблемы, которая на протяжении многих лет подрывала доверие к католической церкви во всём мире.

59-летний Тибо Верни возглавит комиссию, одновременно продолжая служение в качестве архиепископа города Шамбери на юго-востоке Франции.

Комиссия была создана в 2014 году папой Франциском — ныне покойным — в ответ на волну сексуальных скандалов, затронувших католическую церковь в различных странах. Эти события серьёзно подорвали моральный авторитет церкви, спровоцировали многочисленные судебные процессы и привели к отставкам ряда высокопоставленных епископов.

Архиепископ Верни подчеркнул необходимость справедливого распределения ресурсов, чтобы все приходы католической церкви, независимо от их местоположения и обстоятельств, могли поддерживать высочайшие стандарты безопасности.

На посту главы комиссии Верни сменил 81-летнего кардинала Шона О’Мэлли, бывшего архиепископа Бостона, который продолжал работу даже после достижения традиционного для епископов пенсионного возраста — 80 лет. О’Мэлли возглавлял комиссию с момента её основания и стал одним из ключевых фигур в борьбе католической церкви с сексуальным насилием.

За годы существования комиссии несколько членов подали в отставку, выражая недовольство её работой. В 2023 году один из влиятельных иезуитов и советников папы Франциска покинул комиссию, публично заявив о серьёзных сомнениях в её эффективности.

Тибо Верни вошёл в состав комиссии в 2022 году по приглашению Франциска. До этого он активно занимался вопросами защиты несовершеннолетних в католической церкви во Франции и зарекомендовал себя как сторонник структурных реформ в этой сфере.