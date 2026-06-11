Папа Лев XIV освятил в Барселоне башню храма Саграда Фамилия

В Барселоне вечером 10 июня прошла торжественная церемония освящения башни Иисуса Христа в храме Саграда Фамилия. Самую высокую башню знаменитого храма освятил папа римский Лев XIV. Это произошло в сотую годовщину смерти архитектора Антонио Гауди, по проекту которого уже более ста лет строится собор.

Папа отслужил в храме мессу. Как отмечает Би-би-си, с учётом водружённого ранее в этом году креста высота башни Иисуса Христа составляет 172,5 метров. Это делает Саграду Фамилию самой высокой церковью мира.

Строительство под руководством Гауди было начато ещё в 1883 году. К моменту гибели архитектора была возведена только одна из 18 башен. С освящением башни Иисуса Христа основная структура храма практически полностью сооружена. Полное завершение строительства запланировано на следующее десятилетие.

На церемонии присутствовали почётные гости, включая короля Филиппа VI и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Тысячи дронов сформировали в воздухе большой светящийся портрет Гауди.