Папа Лев XIV впервые в истории посетил Алжир

Папа римский Лев XIV посещает Алжир

Папа римский Лев XIV посетил Алжир, начав свою первую зарубежную поездку по Африке. Это первый визит понтифика в страну за всю историю. Он направлен на развитие христианско-мусульманского диалога и включает мероприятия, связанные с наследием Святого Августина, родившегося на территории современного Алжира.

В рамках визита запланированы встречи с представителями властей, включая президента Абдельмаджида Теббуна, а также с местной христианской общиной.

Двухдневная поездка в Алжир – часть 11-дневного турне понтифика по Африке. В ходе визита папа также посетит Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.

Визит проходит на фоне международной напряжённости. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал папу из-за позиции Ватикана по войне с Ираном. Ранее понтифик осудил удары США и Израиля и не согласился с утверждением, что война ведётся в защиту христианских ценностей.

Папа Лев XIV — уроженец США Роберт Фрэнсис Превост. Ранее Трамп приветствовал его избрание. После после критики со стороны президента понтифик заявил, что не изменит свою позицию по войне и "не боится" давления со стороны американской администрации.

