Папа Лев XIV встретился с главой отдела внешних церковных связей РПЦ

Папа римский Лев XIV встретился в субботу в Ватикане с председателем отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополитом Волоколамским Антонием.

Как сообщает Reuters, в утренней папской аудиенции приняли также участие ещё пять высокопоставленных представителей РПЦ. Подробности встречи в официальном сообщении не раскрываются.

С момента избрания на святой престол в мае этого года папа Лев XIV неоднократно выступал с призывами к миру и прекращению военных конфликтов по всему миру. В июле, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, понтифик выразил готовность Ватикана выступить посредником и предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Тем не менее, представители России заявили, что не считают Ватикан нейтральной площадкой для переговоров, поскольку он расположен внутри Италии — страны, входящей в НАТО и открыто поддерживающей Украину.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл регулярно демонстрирует твёрдую поддержку войны России против Украины.