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Папа римский: Кирилл 20 минут с картой в руках оправдывал войну

Встреча папы и патриарха в Гаване

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время недавнего разговора по видеосвязи с папой римским Франциском в течение 20 минут "с картой в руках" приводил аргументы, оправдывающие войну России против Украины. Об этом сказал глава католической церкви в интервью итальянской газете Coriera della Sera.

В интервью понтифик рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов приехать в Москву. По словам Франциска, такая поездка была бы более важной, чем посещение им Киева.

При этом папа Римский скептически относится к идее того, что патриарх Кирилл мог бы помочь ему убедить Путина прекратить огонь. В этом контексте Франциск упомянул об эпизоде с картой. Ответом на слова Кирилла, как говорит папа, были такие его слова: "Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса. Для этого мы должны искать пути мира". По мнению папы римского, патриарх "не может превратиться в путинского алтарника".

При этом папа упомянул о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают наиболее близким к Путину из лидеров европейских стран, говорил ему, что Россия планирует завершить боевые действия к 9 мая. На чём основан такой прогноз, кроме символического значения годовщины победы над Германией, в тексте не сказано. "Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну" - подытоживает Франциск.

Патриарх Кирилл прямыми словами не поддержал российское вторжение в Украину, однако с начала войны сделал ряд заявлений, солидаризирующихся с политикой российских властей. В частности, он сказал, что в Донбассе идёт "метафизическая" борьба, смысл которой, помимо прочего, в том, что жители Донецка не хотят проводить гей-парады.

Во вторник 3 мая после литургии в Москве Кирилл, в частности, заявил: "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".

Эта цитата широко разошлась в социальных сетях, и многие комментаторы указывают на спорность утверждения, что Россия никогда ни на кого не нападала, и приводят примеры обратного - от агрессий средневековой Руси до нынешнего нападения на Украину.

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