Папа Римский поцеловал украинский флаг, привезённый из Бучи

Папа Римский Франциск в среду, выступая в Ватикане, вновь призвал к немедленному прекращению войны в Украине и упомянул о событиях в городе Буча под Киевом, которые он назвал массовой бойней.

Франциск поцеловал украинский флаг, который, по его словам, привезли во вторник из Бучи. "Этот флаг прибыл сюда с войны, из города-мученика Бучи, - сказал Франциск. - Сегодня с нами группа украинских детей, давайте поприветствуем их и помолимся вместе с ними". Несколько тысяч человек, присутствовавших на аудиенции, встретили слова папы аплодисментами. Понтифик пригласил украинских детей на подиум и подарил каждому шоколадное пасхальное яйцо.

По словам главы католической церкви, последние сообщения из Украины, вместо того чтобы вселять надежду на скорое прекращение войны, свидетельствуют о "новых зверствах". В особенности Франциск осудил убийства мирных жителей.

В Буче после отступления российских военных были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей. Точное число жертв пока не установлено, утверждается, что в братских могилах могут быть похоронены сотни людей. По многочисленным свидетельствам, жителей города убивали российские военные. Россия категорически это отрицает, обвиняя Украину и страны Запада в "провокации".

Ранее Франциск говорил, что не исключает своего приезда в Киев.

Всеукраинский совет церквей, объединяющий все крупнейшие религиозные организации Украины, включая Украинскую православную церковь Московского патриархата, в среду выступил с обращением, в котором призвал признать расправы над мирными жителями Киевской области "геноцидом украинского народа". Ранее этот термин употребил президент Украины Владимир Зеленский. В заявлении совета церквей говорится, что главы конфессий молятся за победу Украины, "падение человеконенавистнического режима в России" и "прозрение и покаяние ослеплённых пропагандой российских граждан".