Парад 9 мая в Москве пройдёт без военной техники

Парад на Красной площади в Москве в День победы 9 мая в нынешнем году - впервые за многие годы - пройдёт без участия военной техники. Об этом вечером 28 апреля сообщило Минобороны России.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут", - говорится в публикации. Что имеется в виду под оперативной обстановкой, не поясняется. Российская территория практически ежедневно подвергается ударам украинских беспилотников, количество которых и глубина поражения существенно выросли по сравнению с предыдущими годами войны в Украине, когда парад 9 мая проводился в Москве так же, как и в предыдущие годы, с участием военной техники.

Минобороны также сообщило, что "в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации", а "работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции" покажут в ходе трансляции парада. Также должна состояться авиационная часть с участием пилотажных групп.

Ранее комментаторы обратили внимание на отсутствие обычных для конца апреля репетиций парада в Москве с участием военной техники. Появились предположения, что в связи с угрозами украинских атак парад может быть отменён или существенно сокращён. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что парад состоится.

В этом году отмечается 81-я годовщина победы во Второй мировой войне. В прошлом, юбилейном, году в параде участвовали более 10 тысяч российских военных, включая более полутора тысяч участников войны с Украиной, а также ряда других государств.

В механизированной части парада участвовали около 200 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов.

Парады 9 мая регулярно начали проводиться только в постсоветское время, при президентстве Бориса Ельцина. В годы правления Владимира Путина в параде начала участвовать военная техника, а сам парад по своей режиссуре во многом начал напоминать советские военные парады 7 ноября. Особенное значение придавалось присутствию зарубежных гостей; в нынешнем году участие в параде пока подтвердил только белорусский лидер Александр Лукашенко. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также намерен приехать в Москву, но на парад не собирается.