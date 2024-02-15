"Парад позора". Соцсети о Киркорове и Лолите

Всё новые и новые отголоски декабрьской "голой вечеринки". Пытаясь искупить свою "вину", Филипп Киркоров приехал выступить в контролируемую российскими войсками Горловку.

Павел Данилин:

Киркоров молодец. Выступление в Горловке перед ранеными - это достойный и смелый поступок. Который полностью нивелирует случайное попадание не в ту дверь.

Дмитрий Аграновский:

Это отличная новость! Творчество Киркорова, честно говоря, мне не близко. Но его в свое время любили мои бабушки, которые, так случилось, в Великую Отечественную с 14 лет работали - вот как про это рассказывают, к станку табуреточку приставляли, чтоб повыше было. А потом всю жизнь работали на заводе, который производит ядерное топливо. А вот кого мои бабушки просто терпеть не могли, так это Шевчука, называли его «блатотой». И ведь как были правы! Киркоров едет в ДНР, а Шевчук поет против СВО.

Марина Ахмедова:

Это всегда риск. Так что в камнях, которые дальше полетят в Киркорова, моего не будет. Я ценю этот поступок. Творчество его мне, по-прежнему, не близко. Но тут главное, что для людей в Горловке его приезд - поддержка. И всё-таки он выбрал Горловку, а не Луганск, где значительно спокойней. И отдельное спасибо, что был одетым

Юлия Витязева:

Поговорила с ребятами, которые были на этой встрече. Вердикт таков: «да нормальный он, искрений и видно было, что приехал не ради извинений, а от души»

Для меня это самая главная рецензия.

Ну и то, как подпевали девочки, работающие в этой многострадальной больнице, тоже о многом говорит.

Сталингулаг:

Такими темпами Киркоров скоро откроет свою ЧВК.

Арина Бородина:

Филипп Киркоров оправдан и в федеральном телеэфире. Поездку Киркорова в Горловку, в ДНР, объёмно и в деталях, показали в новостях НТВ. В главном вечернем выпуске, в программе «Сегодня» в 19:00 - большой сюжет на целых пять минут. Там показали и рассказали все детали поездки в Горловку, слёзы сочувствия Киркорова раненым, привезённые лекарства, подарки детям и выступление с песнями. Отдельная часть сюжета - покаяние Киркорова на телекамеру:

«… В определённый момент времени и жизни артиста - нужно посмотреть на жизнь тех и те места, которые сейчас в опасности для того, чтобы создавалась какая-то может быть переоценка ценностей… Мы взлетаем очень высоко в облака и теряем ощущение реальности. Очень важно периодически спускаться с небес на землю… Это мой долг…»

- сказал певец в микрофон НТВ.

Телеканалу есть за что выделять такой хронометраж сюжету о поездке Филиппа Киркорова в Горловку, он у них многолетний председатель жюри главного рейтингового шоу НТВ «Маска». Запреты на появление Киркорова в телеэфире - ущерб и для НТВ

Отчёт о поездке Филиппа Киркорова в Горловку показали и в основном выпуске вечерней программы «Вести» в 20:00 на «России 1». Показывали не так много, конечно, как на НТВ, всего 44 секунды, но и этого достаточно для реабилитации, чтобы зафиксировать - на этот раз Филипп Киркоров зашёл в ту дверь

Александр Коммари:

"В Госдуме положительно оценили поездку Киркорова в зону СВО"

А всего-то и Борису Юльевичу Кагарлицкому нужно было просто съездить в зону СВО и, скажем, сыграть на балалайке перед бойцами батальона "Ахмат" или группы "Царские волки" частушки Шарикова:

"Эх, яблочко, да с голубикою,

Подходи буржуй глазик выколю,

Глазик выколю - другой останется,

Чтоб видал говно кому кланяться".

Анна Монгайт:

Голой эту вечеринку никак не назовешь . Разве что легкий налет bdsm. Он же не какой-нибудь экстремист. Бойцам Киркоров исполняет песню «Снег», где Филипп Бедросович сообщает , что « Разучился любить февраль . Он украл тебя навсегда» . Интересно , что песню написала украинка Ирина Билык и поет она ее на украинском. Знали бы «бойцы». Это Киркоров специально решил плюнуть в душу администрации президента, которая направила его на оккупированные территории, или опять не та дверь?)

Надо сказать, многие зет-патриоты не очень-то рады.

Алексей Живов:

Плохо, что не поехал туда, где его помощь нужнее всего - в войска. Разового музыкального стендапа в Горловке явно недостаточно, что зайти «в нужную дверь». Разовыми акциями «рядом с фронтом» реноме не выправить.

Олег Ясинский:

На голой вечеринке Киркоров вызывал меньше отвращения чем выступая сейчас в луганском госпитале перед ранеными бойцами. Насколько надо презирать собственный народ, чтобы заниматься очередным публичным переодеванием в чуждые наряды? Сколько стоит патриотизм, построенный на страхе быть отлученным от кормушки? На неодетой вечеринке Киркоров был в своем мире с его понятиями, ценностями и интересами; его можно было осуждать, но в нем не было противоречия. В луганском госпитале он похож на Винни-Пуха на шарике, притворившегося тучкой на пути к дуплу с мёдом, но в отличие от героя нашего детства, милой улыбки не вызывает и хочется, чтобы шарик поскорее лопнул.

Раненые бойцы заслуживают уважения, минимум которого должен заключаться в искренности выступающих перед ними артистов.

У Киркорова, как и у всех, есть право честно быть самовлюбленным и равнодушным к обществу человеком и собирать аплодисменты и гонорары с любителей своего профессионального творчества. У него есть множество разных прав, кроме одного - врать в глаза людям, в которые только что смотрела смерть.

Анна Шафран:

Полностью согласна с заслуженной артисткой России Ольгой Кормухиной, которая великолепно сформулировала: "Донбасс – не помойка и не прачечная для отмывания грязи! Там в огне очищается ЗОЛОТО! А не сами знаете, что!".

Ф. Киркоров и ему подобные не понимают, что время их фальшивой и незаслуженной популярности, вызванной лишь эксклюзивным доступом к телеэфирам, давно ушло. Что он, кстати, пел нашим Героям, помимо фальшиво и неискренне спетого текста о том, как он разучился любить февраль? Песню про зайку? Песню про цвет настроения, близкий к голубому? Песню "Жара Дубая"?

После своей кощунственной пляски на кресте Ф. Киркоров в принципе должен был лишиться права на концерты в любом регионе России, не говоря о героическом Донбассе.

Поэтому очень надеюсь, что провокация провалится и никаких выступлений этого позора российской эстрады мы больше не увидим. Хватит, отвыступался. Более того – есть ощущение, что вместо пиара и отмыва репутации Ф. Киркоров вполне может нажить себе в Донбассе очередной скандал. Полагаю, денег на скромную творческую пенсию у него достаточно, пора бы смириться с новой реальностью.

Ярче всех выступило православное движение "Сорок Сороков":

😡Мы устали биться головой о стену. Сколько кощунств и извращений Киркоров ни совершал на сцене – ему всё нипочём. Танцы на Кресте, танцы с монахинями в клипе "Романы", "голая вечеринка" – всё это сходит ему с рук. И чтобы сошли с рук и последние грязные похождения – его отправили на Донбасс, выступать перед ранеными солдатами.

🤷‍♂️Да, мы понимаем, что у солдат, которым пришлось сегодня слушать песни Киркорова, может быть был даже приказ не рыпаться на голубого короля эстрады. Но у нас-то его нет. Мы же можем показать своё негодование той содомии, которую везёт с собой Киркоров на передовую, на многострадальный Донбасс.

⚡️Поэтому мы решили запустить народный флешмоб #СвятаяРусьНеСодом. У нас всегда получалось добиваться народными флешмобами того, чтобы нас услышали, чтобы восторжествовала справедливость.

Так же призываем принять участие во флешмобе дружеские общественные организации, общественных деятелей и братьев, принимающих участие в СВО.

Условия флешмоба:

1. Пишите или распечатываете на листке хэштег #Содом

2. Разрываете или сжигаете на видео/фото листок

3. Присылаете в комментариях под этим постом https://t.me/sorok40russia/52939 с хештегом #СвятаяРусьНеСодом и публикуете в своих соцсетях

4. Делитесь флешмобом со своими близкими

Сергей Белков:

С Киркоровым, конечно, смешно вышло. Он и на видео извинился, и попеть в Донецк съездил, а его все равно не простят.

Это государство знает толк в обучении сомневающихся в способностях государства.

Олег Кашин:

Одиозный эстрадный король, с испуганным лицом позирующий на руинах или поющий в каком-то госпитальном коридоре, не попадая в ноты — ну, какая у этого всего пропагандистская ценность? «Люблю песни Киркорова, и если он там, то и мне пора в военкомат»? — да нет же, и волна ответных отзывов, что, мол, не нужно нам на фронте твое кукареканье, она ведь как раз об этом — может быть, одни и те же специалисты по медийному планированию организовали и поездку Киркорова в Донбасс, и медийное ее обесценивание — в самом деле, вряд ли каким-то солдатам самим пришло бы в голову записывать и распространять антикиркоровские видео. Значит, не для военной пропаганды это делается и не для боевого духа, а именно ради этого — ради жутковатой картинки в коридоре, ради испуганного (и при этом — настолько всем знакомого) лица, ради срывающегося голоса. Ради того, чтобы каждый уяснил, что если ломают даже таких людей с их миллионами, их виллами в Майами, связями, паспортами, славой — то тебя, юзернейм, если потребуется, мы не просто поломаем, растопчем, в пыль, в грязь, звука не издашь, имени не останется.

Тем временем, отменены почти все концерты юбилейного тура Лолиты Милявской. Певица тоже предпринимает попытки спастись, рассказывает о своей многолетней помощи Донбассу и обещает построить "на новых территориях" православный храм.

Василий Аленин:

Такими заявлениями Лолита точно не приобретет себе сторонников среди Zетеров. Но потеряет сочувствие тех, кто не был согласен с тем, чтобы запрещали её концерты. Zетеры же, наверняка, подумают: «Как мы их нагнули!»

Алёша Степанов:

Лолиту я всегда просто обожал - и период Кабаре-дуэта "Академия" и сольный. Талантливая клоунесса и незаурядная певица - нестыдный образец эстрады того же поджанра, что и Сердючка. Но всё поменялось в начале 2014 года. У меня буквально волосы встали дыбом (тогда ещё было чему вставать), когда я услышал её интервью вслед событиям, происходившим в Киеве. Тогда Лолита Марковна назвала протестующих бандитами и запричитала: "Представляете, мне звонила мама из Киева и рассказала, что эти майданутые украли все мусорные баки у них со двора! Вот такие вот революционеры! Зачем им мусорные баки? Они собираются их использовать как оружие?" Не уверен, было ли это сказано до того, как на Майдане пролилась кровь, или уже после, но певица Лолита закончилась для меня в тот самый момент.

Ксения Собчак:

Я никогда не пойму той злобы, ненависти и развязавшейся травли, которые устроили общественники_которым_больше_всех_надо, против моих друзей — Филиппа и Лолиты.

У Лолиты отменят весь юбилейный тур по случаю её 60-летия. И за что так поступать с одной из главных и любимых певиц страны? Потому что им показалось, что она недостаточно, не полностью, не до конца раскаялась?

Но какой закон она нарушила? Сколько можно ещё искать «врагов» и пятую колонну? Это же превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание «кто же ещё враг». Зачем устраивать это всё?

Оставьте людей в покое. Дайте им жить, если они приняли решение остаться в своей стране, работать и помогать. Лолита всегда — до всяких вечеринок — плакала и сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках. Всегда, никому не говоря, просто помогала — без всякого пиара и просьб. Просто писала: «Ксюш, дай кому помочь в вашем проекте по переселению из Белгородской области». И повторюсь — это было ещё с Шебекино, до всяких вечеринок.

Александр Невзоров:

Кремль легко нашел «дыбу» для тех артистов, что жеманничали и хотели остаться чистенькими от войны.

Лолит, ксюш и филиппов не пришлось распихивать по подвалам и пытать. Им всего-лишь сократили благополучие, разослав директивы об отказах в «площадках».

И разумеется, все «посыпались», начали бить земные поклоны и возлюбили орков Донбасса.

Понадобилось лишь чуть-чуть нажать на сборы, бумажники и счета.

Тут же свершилось волшебное преображение: молчуны разговорились и заверещали о том, что были «вечно» верны и

всегда «держали кулачки» за оккупацию и бомбежки.

Лолита, вероятно, не последняя. Парад позора продолжится.

Майкл Наки:

В России остается довольно много людей, которые пока так и не поняли, что произошло. Для них – где-то там, далеко, ведется война, которая может им и не очень нравится, но жизнь их, типа, не поменялась. Особенно когда мы говорим про людей публичных. Можно спокойно продолжать петь песенки, собираться на юмористических шоу, ходить друг к другу на вечеринки, в общем, жить припеваючи, если заблокировать себе знание о том, что прямо сейчас Россия убивает людей в соседней стране.

Однако, на самом деле, речь больше, чем о войне. Россия изменилась кардинально. Теперь не автократия, Россия – диктатура. Теперь нельзя просто заниматься своими делами. Ты либо зигуешь и становишься соучастником кровавого преступления, либо жди проверок, запретов, а то и реальных сроков. Так выглядят новые правила игры. Просто молчать уже недостаточно. Стоит тебе попасть в поле зрения какого-нибудь жалкого доносчика или полоумного общественника, сделать что-нибудь, что в уже противоречит новым правилам, которые выдумываются каждый день – твоя карьера будет растоптана, а жизнь уничтожена, пока ты не присягнешь на верность царю и не поддержишь массовое убийство украинцев. Никакие связи, статус и деньги не помогут.

Поэтому выбор придется сделать каждому.