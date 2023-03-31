Паралимпийскому атлету Писториусу отказали в досрочном освобождении

Суд в Южной Африке отказал бывшему атлету Оскару Писториусу в досрочном освобождении под залог. С 2016 года он находится в тюрьме за непреднамеренное убийство подруги. Департамент исправительной службы заявил, что Писториус ещё не отбыл минимальный срок, после которого можно просить о выходе под залог. На запрете его выпускать настаивали также родители убитой.

Оскар Писториус был звездой паралимпийского и олимпийского спорта в начале 2010-х. Он родился без малоберцовых костей, в младенчестве ему ампутировали ноги. Свои первые шаги мальчик сделал на протезах и овладел ими, как родными ногами. Писториус с детства занимался бегом и в юности стал побеждать на паралимпийских соревнованиях.

Он стал первым спортсменом-инвалидом, который добился права соревноваться наравне со здоровыми атлетами. Выступал за сборную ЮАР на чемипонате Европы в Линьяно (Италия), чемпионате мира в Тэгу в Корее и Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Был двукратным серебряным призёром чемпионата Африки 2012 года среди здоровых спортсменов.

В феврале 2013 года в доме Писториуса была убита его девушка Рива Стенкамп. Спортсмен утверждал, что проснулся от шума и решил, что в дом пробрался грабитель. Он выстрелил из собственного оружия через дверь, но за дверью оказалась Стенкамп. В 2014 году суд приговорил Писториуса к пяти годам тюрьмы за убийство по неосторожности. Позднее срок был увеличен до шести и, затем, до 13 лет лишения свободы.

Представитель тюрьмы, в которой содержится Писториус, заявил, что атлет сможет претендовать на досрочное освобождение самое раннее в августе 2024 года.