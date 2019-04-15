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Мир
Пожар в соборе Парижской Богоматери
1 часа(-ов) назад
В столице Франции вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери, кафедральный храм архиепархии Парижа. Ежегодно этот памятник архитектуры, построенный в XII-XIV веках, посещают 13-14 миллионов человек.
1
То, что осталось после обрушения шпиля и крыши, заливают водой. Пожар в соборе, как он был по времени.
2
21:00 - пожарные все еще пытаются остановить огонь.
3
К 20:30 у собора рухнул шпиль. Чуть позже - кровля. К зданию стянуты несколько сотен пожарных и представителей других городских служб.
4
О погибших или пострадавших не сообщается. Но говорят о том, что пожар вспыхнул в том отсеке, который проходил реставрацию.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.