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Пожар в соборе Парижской Богоматери

В столице Франции вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери, кафедральный храм архиепархии Парижа. Ежегодно этот памятник архитектуры, построенный в XII-XIV веках, посещают 13-14 миллионов человек.
То, что осталось после обрушения шпиля и крыши, заливают водой. Пожар в соборе, как он был по времени.
1 То, что осталось после обрушения шпиля и крыши, заливают водой. Пожар в соборе, как он был по времени.
21:00 - пожарные все еще пытаются остановить огонь.
2 21:00 - пожарные все еще пытаются остановить огонь.
К 20:30 у собора рухнул шпиль. Чуть позже - кровля.&nbsp;К зданию стянуты несколько сотен пожарных и представителей других городских служб.
3 К 20:30 у собора рухнул шпиль. Чуть позже - кровля. К зданию стянуты несколько сотен пожарных и представителей других городских служб.
О погибших или пострадавших не сообщается. Но говорят о том, что пожар вспыхнул в том отсеке, который проходил реставрацию.&nbsp;
4 О погибших или пострадавших не сообщается. Но говорят о том, что пожар вспыхнул в том отсеке, который проходил реставрацию. 

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