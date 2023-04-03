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Парижане отказались от проката электроскутеров

Мэрия Парижа провела референдум по вопросу о запрете аренды электросамокатов для передвижения по городу. Инициатива появилась в связи с ростом дорожных происшествий с самокатами. В голосовании участвовали 8% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Прокатные компании призывали своих клиентов поддержать их на референдуме и разрешили бесплатно пользоваться скутерами в воскресенье, когда проводилось голосование.

Как сообщает Би-би-си, городской совет Парижа решил не продлевать лицензии трем городским операторам электрических самокатов - Lime, Tier и Dott.

Париж - один из мировых лидеров в применении электрического микротранспорта. Теперь компании-прокатчики во многих странах будут следить, не пойдут ли по пути Парижа и другие крупные города.

Изменения не затронут пользователей личного электросамокатного транспорта в Париже.

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